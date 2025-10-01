عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, الفعلي: 0.1%
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.2%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.1%, الفعلي: 0.1%
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، مطابقًا للتوقعات. وكان الدافع الرئيسي هو تضخم قطاع الخدمات، الذي تسارع إلى 3.2% على أساس سنوي من 3.1% في أغسطس. وظلت الأغذية غير المصنعة أكثر المكونات تقلبًا، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، بقيت أسعار الطاقة في المنطقة السلبية عند -0.4% على أساس سنوي، على الرغم من أن التأثير الانكماشي قد انحسر من -2% في أغسطس.
يُبرر الارتفاع الطفيف في ديناميكيات التضخم نهاية دورة تخفيف البنك المركزي الأوروبي، حيث يستقر زوج اليورو/دولار أمريكي حاليًا بين المتوسط المتحرك الأساسي 10 (EMA10) والمتوسط المتحرك الأساسي 30 (EMA30) على الفاصل الزمني M30 (حوالي 1.175).
المصدر: Xstation5