عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا

١:٠١ م ١ أكتوبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, الفعلي: 0.1%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.2%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.1%, الفعلي: 0.1%

 

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، مطابقًا للتوقعات. وكان الدافع الرئيسي هو تضخم قطاع الخدمات، الذي تسارع إلى 3.2% على أساس سنوي من 3.1% في أغسطس. وظلت الأغذية غير المصنعة أكثر المكونات تقلبًا، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، بقيت أسعار الطاقة في المنطقة السلبية عند -0.4% على أساس سنوي، على الرغم من أن التأثير الانكماشي قد انحسر من -2% في أغسطس.

يُبرر الارتفاع الطفيف في ديناميكيات التضخم نهاية دورة تخفيف البنك المركزي الأوروبي، حيث يستقر زوج اليورو/دولار أمريكي حاليًا بين المتوسط ​​المتحرك الأساسي 10 (EMA10) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي 30 (EMA30) على الفاصل الزمني M30 (حوالي 1.175).

 

كتبها

Milad Azar

