اقرأ أكثر

عاجل: مؤشر SPA35 ينخفض بنسبة 0.6% مع وصول مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر 📉

١١:٢٨ ص ١ أكتوبر ٢٠٢٥

الساعة ٨:١٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة HCOB في إسبانيا: الفعلي ٥١.٥؛ المتوقع ٥٣.٨؛ السابق ٥٤.٣؛

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

سجل قطاع الصناعات التحويلية في إسبانيا أبطأ وتيرة نمو له منذ يونيو، حيث فقد كلٌّ من الإنتاج والطلبات الجديدة زخمهما بعد الانتعاش القوي الذي شهده أغسطس. كما انخفضت طلبات التصدير، وسجل التوظيف أول انخفاض له منذ فبراير.

انخفض مؤشر SPA35 بشكل حاد من أعلى مستوياته القياسية بعد صدور البيانات، حيث وجد دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 30 ساعة (EMA30، بنفسجي فاتح).

 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

02.10.2025
٩:٣٩ م

ملخص يومي: استقرار المؤشرات مع استمرار الإغلاق، وارتفاع الدولار، ووصول البيتكوين إلى حوالي 120 ألفًا (02.10.2025)

لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة لليوم الثاني، ويمنع تفاقم الجمود المستثمرين من شراء الأسهم. وانتهت جلسة التداول النقدي اليوم دون تغيير يُذكر. وأظهرت...

 ٨:٤٢ م

بيتكوين يرتفع 1.25% ويتجاوز 120 ألف دولار 🚀

ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.25%، ليتداول عند 120,200 دولار أمريكي. ويشهد الإيثريوم جلسة أقوى، حيث ارتفع بنسبة 2.20% ليصل إلى 4,447 دولار أمريكي،...

 ٨:٣٦ م

ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.3% بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام💲📈

كسر الدولار الأمريكي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام رغم ضعفه في بداية الجلسة. وارتفع مؤشر USDIDX حاليًا بنحو 0.3%، عائدًا إلى نطاق الاستقرار الذي استمر...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات