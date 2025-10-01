عاجل: مؤشر SPA35 ينخفض بنسبة 0.6% مع وصول مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر 📉

الساعة ٨:١٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة HCOB في إسبانيا: الفعلي ٥١.٥؛ المتوقع ٥٣.٨؛ السابق ٥٤.٣؛

سجل قطاع الصناعات التحويلية في إسبانيا أبطأ وتيرة نمو له منذ يونيو، حيث فقد كلٌّ من الإنتاج والطلبات الجديدة زخمهما بعد الانتعاش القوي الذي شهده أغسطس. كما انخفضت طلبات التصدير، وسجل التوظيف أول انخفاض له منذ فبراير.

انخفض مؤشر SPA35 بشكل حاد من أعلى مستوياته القياسية بعد صدور البيانات، حيث وجد دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 30 ساعة (EMA30، بنفسجي فاتح).

المصدر: xStation5