عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الفرنسية والألمانية تنزلق إلى الانكماش 📉

الساعة ٨:٥٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في ألمانيا (HCOB): الفعلي: ٤٩.٥؛ متوسط توقعات بلومبرج: ٤٨.٥؛ السابق: ٤٩.٨؛
الساعة ٨:٥٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في فرنسا (HCOB): الفعلي: ٤٨.٢؛ متوسط توقعات بلومبرج: ٤٨.١؛ السابق: ٥٠.٤؛
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن مستوى المقاومة الرئيسي قرب 1.1770 بعد صدور بيانات أضعف من مؤشر مديري المشتريات. ورغم أن الأرقام فاقت التوقعات قليلاً، إلا أنها لا تزال تُبرز تباطؤ زخم النشاط التجاري في منطقة اليورو، لا سيما في ظل تباطؤ الطلب.
المصدر: xStation5