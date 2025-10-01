مخطط اليوم: USDJPY (01.10.2025)

كان الين الأقوى أداءً بين عملات مجموعة العشرة لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار و0.35% مقابل اليورو. وتدعم العملة اليابانية كلٌّ من الإشارات المتشددة من بنك اليابان، وضعف الدولار العالمي في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية.

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (EMA100، أرجواني داكن)، متوقفًا فوق المستوى النفسي 147.000 بقليل، والذي يتزامن مع تصحيح فيبوناتشي 38.2% للتماسك منذ أغسطس. قد يفتح أي انخفاض دون 146.600 الباب أمام اتجاه هبوطي جديد، تماشيًا مع التباين الناشئ في السياسات بين اليابان والولايات المتحدة. المصدر: xStation5

ما الذي يُشكل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم؟