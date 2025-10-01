مخطط اليوم: USDJPY (01.10.2025)

كان الين الأقوى أداءً بين عملات مجموعة العشرة لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار و0.35% مقابل اليورو. وتدعم العملة اليابانية كلٌّ من الإشارات المتشددة من بنك اليابان، وضعف الدولار العالمي في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم دون المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (EMA100، أرجواني داكن)، متوقفًا فوق المستوى النفسي 147.000 بقليل، والذي يتزامن مع تصحيح فيبوناتشي 38.2% للتماسك منذ أغسطس. قد يفتح أي انخفاض دون 146.600 الباب أمام اتجاه هبوطي جديد، تماشيًا مع التباين الناشئ في السياسات بين اليابان والولايات المتحدة. المصدر: xStation5
ما الذي يُشكل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم؟
- يُنعش إغلاق الحكومة الأمريكية جاذبية الين كملاذ آمن. فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون الإنفاق قبل منتصف الليل، تاركًا الحكومة الفيدرالية بدون ميزانية للسنة المالية الجديدة.
- أدى عدم التوصل إلى اتفاق إلى أول إغلاق منذ عام 2018، مما أدى إلى تعليق عمليات معظم الوكالات الفيدرالية، وتعطيل الخدمات العامة، وتسريح عمال مقبل (مؤقت أو دائم). من ناحية، يرى السوق هذا الأمر كجزء من المناورات السياسية قبل انتخابات الكونغرس لعام 2026، إلا أن الجمود الحالي قد يستمر لفترة أطول بسبب الانقسامات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الإنفاق على الرعاية الصحية.
- جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان أعلى بقليل من التوقعات (48.5 مقابل إجماع بلومبرج 48.4، سابقًا 49.7)، لكنه لا يزال يشير إلى أكبر انخفاض في الإنتاج في ستة أشهر.
- في الوقت نفسه، أظهر مسح "تانكان" الذي أجراه بنك اليابان تحسنًا في معنويات الشركات المصنعة للربع الثاني على التوالي، وخاصة في قطاعي السيراميك وبناء السفن. قد يُشير هذا التفاؤل المتزايد إلى بداية انتعاش بمجرد استقرار التجارة العالمية، وقد فُسِّرت البيانات على أنها دافع جديد لرفع أسعار الفائدة في اليابان.
- بالإضافة إلى ذلك، كشف محضر اجتماع بنك اليابان أمس عن نبرة متشددة بشكل متزايد بين صانعي السياسات. وقد نوقشت عودة رفع أسعار الفائدة على نطاق واسع في اجتماع سبتمبر، حيث أشارت الرسالة العامة إلى أنها أقرب من أي وقت مضى. ودفعت محاضر الاجتماع، إلى جانب البيانات الأخيرة، الأسواق إلى رفع احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول إلى 62%.