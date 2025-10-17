عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 2.3 %, المتوقع: 2.3 %, الفعلي: 2.4%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.3 %, الفعلي: 0.2%

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 2.0 %, المتوقع: 2.2 %, الفعلي: 2.2%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.1 %, الفعلي: 0.1%

في سبتمبر، ارتفع تضخم أسعار المستهلك في مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس شهري، تماشياً مع التوقعات والقراءة السابقة. وارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (HICP)، باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.1% والقراءة السابقة البالغة 0.2%، مما يشير إلى تسارع طفيف في نمو الأسعار الأساسية. وعلى أساس سنوي، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي إلى 2.0%، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.2% والقراءة السابقة البالغة 2.2%، مما يشير إلى تباطؤ في نمو أسعار المستهلك. وظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي مستقراً عند 2.3% على مدار العام، تماشياً مع التوقعات وأقل قليلاً من القراءة السابقة البالغة 2.4%، مما يشير إلى استقرار نسبي ولكنه لا يزال أعلى من التضخم الكلي.

باختصار، يتباطأ التضخم الإجمالي في منطقة اليورو، بينما يُظهر التضخم الأساسي علامات طفيفة على الارتفاع، مما قد يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في فئات الأسعار الرئيسية.