اقرأ أكثر

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

٤:٣١ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة 1.7٪ في يوليو. انخفضت أسعار البنزين بدرجة أقل على أساس سنوي في أغسطس (-12.7٪) مقارنة بشهر يوليو (-16.1٪)، مما أدى إلى نمو أسرع في التضخم العام. باستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4٪ في أغسطس، بعد أن ارتفع بنسبة 2.5٪ في كل من الأشهر الثلاثة السابقة.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

وكان انخفاض أسعار جولات السفر والفواكه الطازجة مقارنة بشهر يوليو سببًا في تباطؤ تسارع مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في أغسطس. وعلى أساس شهري معدل موسميًا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪.

 

 

على الرغم من ارتفاع قراءة أغسطس، إلا أن التضخم أقل من التوقعات، والأهم من ذلك، أنه منخفض على أساس شهري. هذا يزيد من احتمالات خفض بنك كندا لسعر الفائدة غدًا. مع ذلك، يشهد الدولار الأمريكي اليوم عمليات بيع مكثفة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. البيانات الجيدة من الولايات المتحدة والبيانات الأضعف من كندا تُسبب انتعاشًا طفيفًا لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي، ولكن على أساس يومي، لا يزال الزوج يواصل تراجعه القوي الذي بدأه أمس.

كتبها

Milad Azar

share
back

أخبار الأسواق

18.09.2025
٩:٥٣ م

ملخص يومي: وول ستريت تواصل مكاسبها؛ والغاز الطبيعي يتراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 💡

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتها التاريخية، وظلت قريبة منها حتى نهاية الجلسة.   يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في ضوء بيانات...

 ٨:٥٨ م

الفدرالي خفض الفائدة، ماذا ينتظر الأسواق؟

ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ...

 ٦:٣٢ م

عاجل: مخزون الغاز الطبيعي يفوق التوقعات!

تخزين الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 90 مليار دولار (المتوقع: 80 مليار دولار، السابق: 71 مليار دولار) أظهر تقرير إدارة معلومات...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات