عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 1.7 %, المتوقع: 2.0 %, الفعلي: 1.9%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.3 %,المتوقع: 0.0 %, الفعلي: -0.1%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة 1.7٪ في يوليو. انخفضت أسعار البنزين بدرجة أقل على أساس سنوي في أغسطس (-12.7٪) مقارنة بشهر يوليو (-16.1٪)، مما أدى إلى نمو أسرع في التضخم العام. باستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4٪ في أغسطس، بعد أن ارتفع بنسبة 2.5٪ في كل من الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان انخفاض أسعار جولات السفر والفواكه الطازجة مقارنة بشهر يوليو سببًا في تباطؤ تسارع مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في أغسطس. وعلى أساس شهري معدل موسميًا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪.

على الرغم من ارتفاع قراءة أغسطس، إلا أن التضخم أقل من التوقعات، والأهم من ذلك، أنه منخفض على أساس شهري. هذا يزيد من احتمالات خفض بنك كندا لسعر الفائدة غدًا. مع ذلك، يشهد الدولار الأمريكي اليوم عمليات بيع مكثفة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. البيانات الجيدة من الولايات المتحدة والبيانات الأضعف من كندا تُسبب انتعاشًا طفيفًا لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي، ولكن على أساس يومي، لا يزال الزوج يواصل تراجعه القوي الذي بدأه أمس.