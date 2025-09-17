الولايات المتحدة: الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء. هل يُحفّز تخفيف السياسات سوق الأسهم؟

تتوقع وول ستريت بالإجماع تقريبًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في الاجتماع القادم. ويعول المستثمرون أيضًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للإشارة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بهدف دعم سوق الأسهم الضعيفة واستقرار النمو الاقتصادي في ظل تزايد المخاطر العالمية.
في الأسابيع الأخيرة، وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى مستويات تاريخية؛ إلا أن التوترات المرتبطة بارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تضغط على المستثمرين. ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7% يوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي، مع تحذيرهم من أن السوق حساس بشكل خاص لأي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيُحدّثون توقعاتهم لأسعار الفائدة وآفاق النمو الاقتصادي خلال الاجتماع. وستكون لهجة جيروم باول حاسمة. فموقف أكثر تشددًا، يوحي بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة أو حتى العودة إليه، قد يُؤدي إلى تصحيح حاد في أسواق الأسهم والسندات. في المقابل، ستُعتبر الإشارة الواضحة لاستمرار التيسير النقدي دعمًا للسوق، ولكنها قد تُثير مخاوف بشأن المزيد من مخاطر التضخم.
تشير توقعات السوق الحالية إلى أنه خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، قد تُخفّض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس تقريبًا، وذلك بشكل رئيسي من خلال عدة تخفيضات تدريجية بواقع 25 نقطة أساس لكل تخفيض. مع ذلك، لا يزال الوضع متقلبًا ويعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، لذا يستعد المستثمرون للتقلبات غير المتوقعة.
مؤشر US500 (الفاصل الزمني للساعة)
لا تزال عقود مؤشر S&P 500 (US500) اليوم عند مستوى إغلاق أمس من جلسة التداول الأمريكية. يُظهر السوق صبرًا وهدوءًا، في انتظار صدور معلومات رئيسية خلال جلسة اليوم. الحدث الرئيسي هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، والمقرر صدوره ظهر اليوم.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- ارتفع سهم Workday (WDAY.US) بنسبة 9% بعد أن رفعت Guggenheim توصيتها، مما يُبرز التحسينات في مجالات رئيسية من عمليات الشركة. إضافةً إلى ذلك، ساهم برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بقيمة 4 مليارات دولار، ومشاركة المستثمر النشط Elliott Management، الذي يمتلك أسهمًا بقيمة ملياري دولار، في دعم السهم بشكل إيجابي. يُقدّر المحللون التقدم الذي أحرزته Workday في تطوير منصتها السحابية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفعوا توقعات الإيرادات لعام 2026 بنسبة 14%.
- ارتفع سهم Rithm Capital (RITM.US) بنسبة 3.5% عقب أنباء عن الاستحواذ المُخطط له على مجموعة Paramount (PGRE) مقابل 1.6 مليار دولار. تشمل الصفقة محفظة من العقارات المكتبية في نيويورك وسان فرانسيسكو. وكانت شركة Paramount، المالكة لمبانٍ مرموقة في هاتين المدينتين، تبحث عن مشترٍ منذ فترة، بمشاركة شركات مثل Blackstone في عملية البيع.
- انخفض سهم مانشستر يونايتد (MANU.US) بنسبة 6% بعد إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية 2025، حيث أظهرت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 8.9% لتصل إلى 143.1 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، سجل النادي صافي ربح قدره 1.4 مليون جنيه إسترليني، محققًا تحسنًا مقارنة بخسارة العام السابق. كما يدعم الاستقرار المالي ارتفاع بنسبة 1.7% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). ويشير المحللون إلى انخفاض إيرادات البث وأيام المباريات، ويعزى ذلك جزئيًا إلى مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا. وقد أكد النادي توقعاته للعام بأكمله، متوقعًا إيرادات تتراوح بين 650 و670 مليون جنيه إسترليني، وأرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تتراوح بين 145 و160 مليون جنيه إسترليني.
- ارتفع سهم نتفليكس (NFLX.US) اليوم بنسبة 1.5% على الرغم من انخفاض حصته في سوق البث في أغسطس. ويعول المستثمرون على انتعاش السوق، متوقعين أن تشجع العروض الأولى القادمة والمحتوى الجديد العملاء على العودة إلى المنصة. إن زيادة تفاعل المستخدمين وجذب مشتركين جدد قد يؤدي إلى تحسين النتائج المالية للشركة في الأشهر المقبلة.