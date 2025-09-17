الولايات المتحدة: الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء. هل يُحفّز تخفيف السياسات سوق الأسهم؟

تتوقع وول ستريت بالإجماع تقريبًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في الاجتماع القادم. ويعول المستثمرون أيضًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للإشارة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بهدف دعم سوق الأسهم الضعيفة واستقرار النمو الاقتصادي في ظل تزايد المخاطر العالمية.

في الأسابيع الأخيرة، وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى مستويات تاريخية؛ إلا أن التوترات المرتبطة بارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تضغط على المستثمرين. ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7% يوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي، مع تحذيرهم من أن السوق حساس بشكل خاص لأي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيُحدّثون توقعاتهم لأسعار الفائدة وآفاق النمو الاقتصادي خلال الاجتماع. وستكون لهجة جيروم باول حاسمة. فموقف أكثر تشددًا، يوحي بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة أو حتى العودة إليه، قد يُؤدي إلى تصحيح حاد في أسواق الأسهم والسندات. في المقابل، ستُعتبر الإشارة الواضحة لاستمرار التيسير النقدي دعمًا للسوق، ولكنها قد تُثير مخاوف بشأن المزيد من مخاطر التضخم.

تشير توقعات السوق الحالية إلى أنه خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، قد تُخفّض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس تقريبًا، وذلك بشكل رئيسي من خلال عدة تخفيضات تدريجية بواقع 25 نقطة أساس لكل تخفيض. مع ذلك، لا يزال الوضع متقلبًا ويعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، لذا يستعد المستثمرون للتقلبات غير المتوقعة.

مؤشر US500 (الفاصل الزمني للساعة)

لا تزال عقود مؤشر S&P 500 (US500) اليوم عند مستوى إغلاق أمس من جلسة التداول الأمريكية. يُظهر السوق صبرًا وهدوءًا، في انتظار صدور معلومات رئيسية خلال جلسة اليوم. الحدث الرئيسي هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، والمقرر صدوره ظهر اليوم.

