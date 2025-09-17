عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
- مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285
- مخزون البنزين: السابق: 1.458, المتوقع: -0.700, الفعلي: -2.347
- مخزون نواتج التقطير: السابق: 4.715, المتوقع: 1.100, الفعلي: 4.046
المصدر: Xstation5