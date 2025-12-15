اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

Milad Azar
USD/CAD
فوركس
-
-

الساعة 14:30 - مؤشر أسعار المستهلك في كندا (نوفمبر):

  • شهريًا: 0.1% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.2%)
  • سنويًا: 2.2% (المتوقع: 2.3%؛ السابق: 2.2%)
  • المؤشر الأساسي شهريًا: -0.1% (السابق: 0.6%)
  • المؤشر الأساسي سنويًا: 2.9% (السابق: 2.9%)
  • مبيعات الصناعات التحويلية (أكتوبر): -1% (المتوقع: -1.1%؛ السابق: 3.3%)

أظهرت أسعار المستهلك في كندا استقرارًا في ديناميكيات الأسعار بشكل عام. كان مؤشر أسعار المستهلك الشهري متوافقًا مع التوقعات، بينما كان أقل بشكل طفيف على أساس سنوي.

فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، نلاحظ انكماشًا في الأسعار، وهو ما يمثل المرة الأولى منذ ما يقارب العام. بقي مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي مستقرًا ومتوافقًا مع التوقعات.

بشكل عام، يُظهر زخم ارتفاع الأسعار ضعفاً طفيفاً ولكنه ملحوظ. جاءت معظم البيانات متوافقة مع التوقعات؛ لذا، يُظهر رد فعل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي انخفاضاً طفيفاً في قيمة العملة الكندية. ويعكس هذا توقعات السوق بسياسة نقدية أكثر مرونة من جانب بنك كندا.

 

 

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٦ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (19.12.2025)
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٤٠ م

⏫ ارتفاع US 100 بأكثر من 1%
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:١٩ م

إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تختتم الأسبوع بقوة
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:١٥ م

عاجل: نتائج القراءة في جامعة ميشيغان أقل من المتوقع!

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات