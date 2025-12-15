عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

الساعة 14:30 - مؤشر أسعار المستهلك في كندا (نوفمبر):

شهريًا: 0.1% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.2%)

سنويًا: 2.2% (المتوقع: 2.3%؛ السابق: 2.2%)

المؤشر الأساسي شهريًا: -0.1% (السابق: 0.6%)

المؤشر الأساسي سنويًا: 2.9% (السابق: 2.9%)

مبيعات الصناعات التحويلية (أكتوبر): -1% (المتوقع: -1.1%؛ السابق: 3.3%)

أظهرت أسعار المستهلك في كندا استقرارًا في ديناميكيات الأسعار بشكل عام. كان مؤشر أسعار المستهلك الشهري متوافقًا مع التوقعات، بينما كان أقل بشكل طفيف على أساس سنوي.

فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، نلاحظ انكماشًا في الأسعار، وهو ما يمثل المرة الأولى منذ ما يقارب العام. بقي مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي مستقرًا ومتوافقًا مع التوقعات.

بشكل عام، يُظهر زخم ارتفاع الأسعار ضعفاً طفيفاً ولكنه ملحوظ. جاءت معظم البيانات متوافقة مع التوقعات؛ لذا، يُظهر رد فعل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي انخفاضاً طفيفاً في قيمة العملة الكندية. ويعكس هذا توقعات السوق بسياسة نقدية أكثر مرونة من جانب بنك كندا.