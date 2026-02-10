أرباح شركة كوكاكولا: هل سيصمد الرئيس التنفيذي الجديد أمام الضغوط؟

أعلنت الشركة الرائدة في إنتاج المشروبات الغازية (المحلاة في الغالب) عن نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى توقعاتها للمبيعات لعام 2026. لم تكن النتائج كارثية، إلا أن ردود فعل المستثمرين أشارت بوضوح إلى خيبة أمل.

نظرة ربع سنوية:

انخفض ربح السهم إلى 0.58 دولار أمريكي، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي كانت حوالي 0.56 دولار أمريكي.

كما انخفضت الإيرادات، هذه المرة بأكثر مما توقعه السوق، لتصل إلى 11.8 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات المستثمرين البالغة 12 مليار دولار أمريكي.

على أساس سنوي، ارتفع ربح السهم بنسبة 4%، وحقيقة أن هذا الرقم تجاوز متوسط ​​توقعات المحللين تشير إلى إدارة فعّالة للغاية للتكاليف. كما ارتفعت الإيرادات على أساس سنوي، وإن بنسبة 2% فقط.

وزاد حجم المبيعات بنسبة 1%، مع نمو في الولايات المتحدة واليابان والبرازيل. كما تمكنت الشركة من رفع الأسعار، بمتوسط ​​زيادة سنوية قدرها 4%.

وأعلنت الإدارة عن عدد من القرارات التشغيلية والاستراتيجية الهامة. أشار الرئيس التنفيذي الجديد والمدير التشغيلي الحالي، هنريك براون، إلى ضغوط جانب الطلب، والتي تتصدى لها الشركة من خلال تقديم أحجام عبوات جديدة مصممة خصيصًا للعملاء ذوي الدخل المحدود.

لعلّ أكثر ما أثار قلق المساهمين هو توقعات المبيعات لعام 2026. فمن المتوقع أن يبلغ نمو الإيرادات العضوية 4-5%، بينما من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 7-8%. هذه ليست توقعات نمو ديناميكية، ولا يزال السوق غير متأكد من كيفية تعامل الشركة مع الضغوط الأساسية الناجمة عن تغير عادات المستهلكين.

COKE.US (D1)

المصدر: xStation5