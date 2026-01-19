عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 2.2 %, المتوقع: 2.2 %, الفعلي: 2.4%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.1 %,المتوقع: -0.4 %, الفعلي: -0.2%

تعكس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في كندا تسارعًا طفيفًا في الضغوط التضخمية على أساس سنوي، حيث ارتفع المعدل إلى 2.4% متجاوزًا التوقعات، ما يشير إلى استمرار بعض الزخم في الأسعار رغم التشديد النقدي السابق. في المقابل، يظهر الانخفاض الشهري بنسبة ‎-0.2% تباطؤًا مرحليًا في وتيرة التضخم، وإن كان أقل حدة من المتوقع. هذا التباين يوحي بأن التضخم لا يزال غير مستقر بشكل كامل، وقد يدفع بنك كندا إلى تبني موقف حذر في قرارات السياسة النقدية المقبلة، مع مراقبة دقيقة لتطورات الطلب المحلي وأسعار الخدمات والطاقة خلال الأشهر القادمة.

بالنسبة لبنك كندا، يعزز هذا التقرير التوقعات المتباينة التي تُعقّد قرارات خفض أسعار الفائدة؛ إذ لا يزال معدل التضخم الرئيسي أعلى من الهدف المحدد بنسبة 2%، ويُشير النمو القوي في أسعار المطاعم إلى قوة الطلب الاستهلاكي، مما يُعارض التيسير النقدي الحاد. ويُخفي التأثير الفني الناتج عن استبعاد تغييرات ضريبة السلع والخدمات/ضريبة المبيعات المنسقة من حسابات المقارنة السنوية، جمودًا كامنًا في قطاعي السكن والغذاء، مما يُبقي مخاطر التضخم على المدى المتوسط ​​قائمة، ويدفع بنك كندا على الأرجح إلى تبني موقف أكثر حذرًا مما توقعته أسعار السوق. ومن شأن هذا أن يدعم الدولار الكندي على المدى القريب، حيث تُصبح توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بالبنوك المركزية الأخرى أكثر ترجيحًا؛ وقد تُعيد الأسواق تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة نزولًا، مما يدعم الدولار الكندي من خلال تقليل تقارب فارق أسعار الفائدة مع الدولار الأمريكي.

ويُحافظ زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي على اتجاهه الهبوطي خلال اليوم بعد صدور التقرير.