🚨 يتعمق انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ويهبط إلى منطقة دعم رئيسية

يشهد اليورو أداءً ضعيفًا للغاية اليوم، متأثرًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واحتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يقضي على فرص انتعاش الصناعة الأوروبية. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3%، وتراجع دون مستوى دعم رئيسي عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (EMA200)، وهو المستوى الذي ارتد منه الزوج ثلاث مرات في عام 2025. قد تُشكل الزيادات الإضافية في أسعار النفط والغاز ضغطًا إضافيًا كبيرًا، بينما قد يُساهم خفض التصعيد أو إنهاء الصراع مع إيران في دعمه.

مع الأسف، لا توجد حاليًا أي مؤشرات على انعكاس زخم الحرب في الشرق الأوسط قريبًا. صرّح نتنياهو بأن إسرائيل لا تسعى إلى حرب طويلة الأمد، لكن ترامب لم يستبعد أمس نشر قوات برية، وقال صباح اليوم إن الولايات المتحدة مستعدة لحرب طويلة وانتصار. في الوقت الراهن، قد يُشكل ارتفاع أسعار الغاز على وجه الخصوص تحديًا خطيرًا لأوروبا، وبالتالي لليورو. يُظهر الرسم البياني اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة البيع، بينما يهيمن حجم البيع بشكل واضح.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (D1)