عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 3.1 %, المتوقع: 3.1 %, الفعلي: 3.1%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.3 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.3%

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 2.7 %, المتوقع: 2.9 %, الفعلي: 2.9%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.4%

مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 236 , المتوقع: 235 , الفعلي: 263

المطالبات المستمرة: السابق: 1939 , المتوقع: 1950 , الفعلي: 1939

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات، على الرغم من أن السوق توقع جزئيًا بيانات أقل من التوقعات عقب مفاجأة مؤشر أسعار المنتجين أمس. تتوافق الأرقام مع التوقعات، ويبدو الآن أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أمرٌ شبه مؤكد. مع ذلك، لا ينبغي أن نتوقع تحركًا أكبر من 25 نقطة أساس.

يعود رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل أكبر إلى الارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة، والتي تُمثل أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021. إلى جانب ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) ومؤشر ADP، تُرسل هذه الصورة إشارة واضحة إلى الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على المرحلة الثانية من مهمته المزدوجة - جانب البطالة. جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلك متوافقة مع التوقعات، وفي الوقت الحالي، لا يُتوقع أن تُشكل مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي.