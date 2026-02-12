انخفض سعر الكاكاو بنسبة 2.5% إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023 📉

سجلت عقود الكاكاو الآجلة (COCOA) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر 2023 اليوم، متأثرة بتراجع الطلب وارتفاع العرض في المناطق المنتجة الرئيسية. وتشير البيانات إلى زيادة المخزونات لدى أكبر دولتين مُصدِّرتين: غانا وساحل العاج. وتُظهر أرقام ساحل العاج أنه حتى 8 فبراير، انخفض إجمالي الشحنات الواردة إلى الموانئ منذ بداية موسم حصاد 2025/2026 في 1 أكتوبر بنسبة 4.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.263 مليون طن. ويؤدي هذا مجتمعًا إلى تدهور كبير في أساسيات سوق الكاكاو، وقد أدى، إلى جانب توقعات الطقس المواتية في غرب إفريقيا، إلى تصفية واسعة النطاق للمراكز الطويلة. وتنخفض الأسعار اليوم إلى حوالي 3750 دولارًا للطن.

تقرير لجنة التزامات المتداولين: المضاربون يضيفون مراكز بيع مكشوفة بينما يزيد المتداولون التجاريون من تحوطاتهم

يُظهر أحدث تقرير للجنة التزامات المتداولين بشأن الكاكاو (عقود آجلة في بورصة إنتركونتيننتال الأمريكية، بتاريخ 3 فبراير 2026) ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط واتساعًا في الفجوة بين المتداولين التجاريين ورأس المال المضارب. ارتفع حجم التداول المفتوح بمقدار 10,857 عقدًا ليصل إلى 160,254 عقدًا، مما يشير إلى دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق وتزايد الالتزام بالاتجاه السائد. النقاط الرئيسية:

تزيد إدارة الأموال من صافي انكشافها على مراكز البيع على المكشوف.

مراكز الشراء: 22,079

مراكز البيع على المكشوف: 32,409

صافي المراكز: ميل واضح نحو البيع على المكشوف (حوالي -10 آلاف عقد)

خلال الأسبوع، زادت مراكز البيع على المكشوف (+2,386) أكثر من مراكز الشراء (+1,559)

تضيف الشركات التجارية (المنتجون/التجار/المعالجون/المستخدمون) تحوطات على مراكز البيع على المكشوف.

مراكز الشراء: 37,291

مراكز البيع على المكشوف: 52,859

صافي المراكز: سلبي بشكل واضح (وهو أمر شائع في تحوطات المنتجين)

تُظهر التغيرات الأسبوعية ارتفاع مراكز البيع على المكشوف (+4,628) أكثر من مراكز الشراء (+2,285)

يرتفع حجم التداول المفتوح.

يشير هذا إلى أن تحول المراكز ليس مجرد تدوير للانكشافات الحالية، بل يعكس مراكز سوقية جديدة تُبنى برأس مال جديد.

توزيع حصص المراكز المفتوحة

الأموال المُدارة: 13.8% من المراكز المفتوحة في مراكز الشراء مقابل 20.2% في مراكز البيع

← من الواضح أن المضاربين يتخذون مراكز دفاعية/هبوطية.

الشركات التجارية: 23.3% من المراكز المفتوحة في مراكز الشراء مقابل 33.0% في مراكز البيع

← نمط كلاسيكي للتحوط الإنتاجي عند مستويات أسعار مرتفعة نسبيًا.

التركيز لا يزال معتدلًا

يسيطر أكبر 8 متداولين على ما يقارب 24-25% من إجمالي المراكز، وهو ما لا يشير إلى مخاطر تركيز مفرطة، ولكنه يؤكد مشاركة فعّالة من قبل كبار اللاعبين. يدخل سوق الكاكاو مرحلة استقطاب متزايد:

يزيد المضاربون من رهاناتهم على الهبوط.

يكثف المشاركون التجاريون عمليات التحوط عند المستويات الحالية.

يشير ارتفاع المراكز المفتوحة بالتزامن مع تزايد مراكز البيع لدى الأموال المُدارة إلى تزايد الضغط من أجل تحرك أكثر وضوحًا في الاتجاه. إذا استمرت الأسعار مرتفعة، فإن المزيد من تراكم مراكز البيع قد يزيد من خطر حدوث ضغط على مراكز البيع عند أي صدمة عرض غير متوقعة أو محفزات أساسية إيجابية. بشكل عام، تؤكد بيانات COT رسالة هبوطية واضحة في هذه المرحلة، مع توافق المراكز مع تدهور الأساسيات (توقعات الإنتاج في غرب إفريقيا، والطقس، والمخزونات، والطلب الصناعي) - ومع ذلك فقد صدر التقرير في بداية شهر فبراير.

المصدر: CFTC