أعلنت شركة IBM عن إنجازٍ كبير في مجال الحوسبة الكمومية، مُثبتةً إمكانية تشغيل خوارزمية رئيسية لتصحيح الأخطاء آنيًا على أجهزة AMD القياسية. يُقرّب هذا الإنجاز الحواسيب الكمومية من التطبيقات العملية، مما يسمح بتكاملها مع الأنظمة الحالية واختبارها في ظروف واقعية.

صُممت هذه الخوارزمية، التي طورتها IBM في يونيو، لتقليل معدلات الخطأ العالية في وحدات البت الكمومية (كيوبت) بفعالية. وأكد ممثلٌ عن مبادرات IBM الكمومية أن تشغيل الخوارزمية على شرائح AMD متوفرة على نطاق واسع وبأسعار معقولة نسبيًا، بسرعات تفوق الحد الأدنى للمتطلبات بعشر مرات، يُمثل خطوةً كبيرةً إلى الأمام.

يهدف التعاون بين IBM وAMD في بنية هجينة تجمع بين الحوسبة الكلاسيكية والكمومية إلى إنشاء نظام بيئي أكثر سهولةً في الاستخدام، يُمكّن الشركات من اختبار وتحسين خوارزميات الكم على الأجهزة الكلاسيكية قبل نشرها على أجهزة كمبيوتر كمومية عاملة بكامل طاقتها. من المتوقع أن يُسرّع هذا الابتكار ويُوسّع الاستخدام العملي لتكنولوجيا الكم.

بالنسبة لشركة AMD، يُشير هذا الإنجاز إلى اللحاق السريع بمنافستها الرئيسية، NVIDIA. تزداد أهمية الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الحوسبة عالية الأداء، معززةً مكانتها كمورد رئيسي للشركات التي تُطوّر أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك OpenAI وMicrosoft وGoogle. وتُستخدم شرائح AMD بشكل متزايد، ليس فقط في الخوادم وبطاقات الرسومات التقليدية، بل أيضًا في الأنظمة الحديثة التي تتطلب دمج الخوارزميات الكلاسيكية والكمية.

يتماشى هذا الإنجاز مع خطة IBM طويلة المدى لبناء حاسوب Starling الكمي بحلول عام 2029. وقد أُنجز العمل على الخوارزمية قبل عام من الموعد المحدد، مما يُبرز التقدم السريع للشركة في ظل المنافسة الشديدة. ومن شأن هذه المنصة الهجينة الكلاسيكية الكمومية أن تُسرّع تسويق تقنيات الكم، وتُتيح فرصًا جديدة للشركات حول العالم.

هذا العام، شهدت كلٌّ من IBM، وخاصةً AMD، نموًا ملحوظًا في أسعار أسهمها، متجاوزةً بذلك مؤشرات الأداء في هذا المجال. ويشير الخبراء إلى أن AMD تُرسي الآن وتيرة الابتكار وتُحدد مسار تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة الكمومية.