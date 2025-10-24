الولايات المتحدة: البيانات الاقتصادية الكلية تدفع الأسواق إلى آفاق جديدة

افتتحت جلسة وول ستريت على أداء إيجابي عقب صدور بيانات اقتصادية كلية رئيسية. وتُظهر أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات ومؤشر أسعار المستهلك صورةً متباينة، وإن كانت لا تزال متفائلة، للأسواق بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويكفي هذا لدفع المؤشرات الرئيسية نحو مستويات تاريخية جديدة مع بداية التداول. وارتفعت عقود مؤشر US100 بنحو 0.8%، ومؤشر US500 بنسبة 0.6%. وحققت عقود مؤشر Russel2000 أداءً أفضل، حيث ارتفعت بنسبة 1.3%.

لا تزال جلسة اليوم متأثرة بقراءات الاقتصاد الكلي. فقد جاء تضخم أسعار المستهلكين أقل من المتوقع، مما يعزز رواية تقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة ضغوط الأسعار، ويزيد من احتمالية تسريع وتعميق إجراءات تخفيف السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، يُشير مؤشر مديري المشتريات الجيد جدًا إلى حالة اقتصادية قوية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماد جدول زمني أكثر حذرًا لخفض أسعار الفائدة، خاصة إذا حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرته دون مزيد من التدهور في سوق العمل. من العوامل الأخرى التي تُشكّل لغزًا قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والتي جاءت أضعف بشكل ملحوظ من التوقعات، لكنها لا تزال أعلى من المستوى المحايد البالغ خمسين نقطة، وهو ما يُمكن تفسيره على أنه تفاؤل مُستدام، وإن كان حذرًا، بين الأسر.

في مثل هذه البيئة، سيراقب المستثمرون عن كثب عوائد السندات والدولار الأمريكي ودوران القطاعات، حيث قد تُشير هذه المؤشرات إلى النتيجة النهائية لبيانات اليوم.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

على الرسم البياني، يُلاحظ اختراق ناجح للذروة بعد عدة محاولات خلال الأسبوع الماضي. دافع السعر عن الحد الأدنى للاتجاه الصاعد، وتشير متوسطات المتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) إلى استمرار اتجاه السعر الصاعد. في حال فقدان مؤقت لمبادرة الشراء من قِبل المشترين، يقع أقرب دعم عند مستوى 25270، والذي تحدده القمة الأخيرة. أسفله، يمكن ملاحظة الدعم عند حوالي 24720 حيث يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA25) ومستوى فيبو 23.6.

أخبار الشركات: