عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.4%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
القراءة السنوية للتضخم العام جاءت أقل من المتوقع، وهو تطور إيجابي يعزز فكرة استمرار مسار التراجع التدريجي للأسعار. في المقابل، استقرار التضخم الأساسي عند 2.5% يشير إلى أن ضغوط قطاع الخدمات لا تزال قائمة لكنها لا تتسارع.
