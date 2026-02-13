اقرأ أكثر
عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.4%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
 

القراءة السنوية للتضخم العام جاءت أقل من المتوقع، وهو تطور إيجابي يعزز فكرة استمرار مسار التراجع التدريجي للأسعار. في المقابل، استقرار التضخم الأساسي عند 2.5% يشير إلى أن ضغوط قطاع الخدمات لا تزال قائمة لكنها لا تتسارع.

ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (13.02.2026)
نظرة عامة على مؤشر أسعار المستهلك: المزيد من انخفاض التضخم يضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع مريح 🏦
تغييرات قيادية في موانئ دبي العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية
⏬ انخفاض EURUSD قبيل صدور CPI
