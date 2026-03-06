مطار دبي الدولي يستأنف عمله جزئيا... 1140 رحلة خلال 84 ساعة لإعادة المسافرين

انضم الرئيس التنفيذي لـمطارات دبي بول غريفيث إلى قيادات من شرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي للالتقاء بفرق الخطوط الأمامية، عقب الاستئناف الجزئي للرحلات من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، وذلك لتقديم الدعم والشكر لهم على تفانيهم، ومتابعة سير العمليات ميدانياً.

الجدير بالذكر أنه أكدت أن هذا الاستئناف الجزئي تحقق بفضل التنسيق الوثيق بين مجتمع المطار «oneDXB» وشركائه، من خلال عمل متكامل وعلى مختلف المستويات، بما يضمن الجاهزية واستمرارية العمليات.

من جهتها شددت مطارات دبي على ضرورة عدم توجه الضيوف إلى المطار ما لم يتلقوا تأكيداً من شركة الطيران بموعد المغادرة المحدد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة المستجدات عن كثب لضمان سلامة المسافرين ومشاركة التحديثات فور توفرها.

كما أعلنت مطارات دبي أنها نجحت خلال الساعات الـ84 الماضية في تسهيل تشغيل أكثر من 1140 رحلة جوية عبر مطاري دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال (DWC)، في إطار الجهود المبذولة لمساعدة المسافرين على العودة إلى وجهاتهم.

في الإطار ذاته أوضحت أنه خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس غادرت أكثر من 500 رحلة من المطارين، ما وفر نحو 105 آلاف مقعد للمغادرة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مع استمرار زيادة عدد الرحلات بشكل ملحوظ يوماً بعد يوم.

كما أكدت مطارات دبي أنها تعمل على إضافة المزيد من الرحلات إلى جدول التشغيل يومياً مع تحسن الأوضاع التشغيلية، داعية المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران للحصول على آخر التحديثات.