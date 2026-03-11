اقرأ أكثر
١٦:٣١ · ١١ مارس ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

Milad Azar
-
-
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.5%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.4%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة نتائج متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، مما يشير إلى استمرار استقرار نسبي في وتيرة التضخم خلال الفترة الحالية.

📉 تشير هذه الأرقام إلى أن الضغوط التضخمية لم تشهد مفاجآت كبيرة في هذه القراءة، وهو ما قد يدعم توقعات الأسواق بشأن استقرار السياسة النقدية الأمريكية في المدى القريب.

 

 

