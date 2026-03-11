عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 2.5 %, المتوقع: 2.5 %, الفعلي: 2.5%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.3 %, المتوقع: 0.2 %, الفعلي: 0.2%

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 2.4 %, المتوقع: 2.4 %, الفعلي: 2.4%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.3%

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة نتائج متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، مما يشير إلى استمرار استقرار نسبي في وتيرة التضخم خلال الفترة الحالية.

📉 تشير هذه الأرقام إلى أن الضغوط التضخمية لم تشهد مفاجآت كبيرة في هذه القراءة، وهو ما قد يدعم توقعات الأسواق بشأن استقرار السياسة النقدية الأمريكية في المدى القريب.