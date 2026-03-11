عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.5%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.4%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة نتائج متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، مما يشير إلى استمرار استقرار نسبي في وتيرة التضخم خلال الفترة الحالية.
📉 تشير هذه الأرقام إلى أن الضغوط التضخمية لم تشهد مفاجآت كبيرة في هذه القراءة، وهو ما قد يدعم توقعات الأسواق بشأن استقرار السياسة النقدية الأمريكية في المدى القريب.
مخطط لليوم: EURUSD– لماذا يخسر اليورو أمام الدولار؟
ملخص الصباح: تصعيد النزاع يدفع أسعار النفط إلى 100 دولار (12.03.2025)
🚨يختبر EURUSDمستوى 1.16 قبل صدور CPI
زوج العملات AUDUSD: هل يُعدّ بنك الاحتياطي الأسترالي أول بنك مركزي يعود إلى رفع أسعار الفائدة؟ 🪙