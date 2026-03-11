🚨يختبر EURUSDمستوى 1.16 قبل صدور CPI

دعونا نأخذ استراحة من الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ونعود لنركز على بيانات الاقتصاد الكلي. سيكون موضوع جلسة اليوم الرئيسي هو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي ستصدر الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش +1.

ماذا نتوقع من هذه البيانات؟

يشير إجماع المحللين، الذي يتذبذب حول أحدث قراءة، إلى حالة من عدم اليقين النسبي بشأن ديناميكيات الأسعار في الولايات المتحدة، التي لا تزال تعاني من الآثار الإحصائية للإغلاق الحكومي. المصدر: بيانات XTB Research وMacrobond.

ويشير المحللون الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم إلى أن خطر ضغوط الأسعار على الاقتصاد الأمريكي قد ازداد مجدداً، مع احتمال تسجيل قراءة سنوية بنسبة 2.5%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن العمليات العسكرية في الخليج العربي.

تحليل توقعات المحللين لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين اليوم. المصدر: بلومبيرغ فايننشال.

ماذا أظهرت أحدث البيانات؟

أدى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى شعور المستثمرين بالرضا قبل الارتفاع الأخير في قاعدة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3% (بيانات ديسمبر)، مما يشير إلى استمرار الضغط القوي على أسعار الإنفاق غير الاختياري (وخاصة الرعاية الصحية). وبما أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو آخر مؤشر للتضخم في الولايات المتحدة، وبالتالي الأسهل للتنبؤ به، فقد رجّحت مفاجأة البيانات الأعلى من المتوقع لشهر ديسمبر كفة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم مجدداً حتى قبل التطرق إلى المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة.

المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond

يعود عدم اليقين المحيط بالقراءة القادمة أيضًا إلى ديناميكيات التضخم خلال الشهر الماضي. وقد كان انخفاض أسعار سلع الطاقة السبب الرئيسي في انخفاض القراءة عن المتوقع، لذا حتى لو أظهرت بيانات ما قبل الحرب استمرار هذا الاتجاه، فسيُنظر إليه على أنه انفراج مؤقت وأساس لانتعاش قوي في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر تضخم الإيجارات (السكن) في اتجاه تنازلي، على الرغم من أن هذا الانفراج قد يكون محدودًا بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والسلع المتأثرة بارتفاع أسعار الألومنيوم.

كان الانخفاض الشهري في أسعار سلع الطاقة والسيارات المستعملة المصدر الرئيسي لتخفيف حدة تقلبات الأسعار في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة. المصدر: بيانات XTB Research وMacrobond.

رسم بياني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، على أساس يومي (يوم واحد)

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم مجددًا دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.16، متجاهلًا الارتفاع السريع في تقييمات سوق المقايضة لارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو. قد يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عن المتوقع إلى تبديد الآمال في انتعاش السعر فوق مستوى 1.162، ودفعه مجددًا إلى ما دون 1.158. من جهة أخرى، قد يُرجّح مؤشر محايد استمرار التذبذب بين هذين المستويين، مدعومًا بحالة عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية المستقبلية.

المصدر: xStation5

رسم بياني لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، فاصل زمني يومي واحد

يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اتجاهه الصعودي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، ويحافظ على منطقة الدعم الرئيسية المحددة بالحد الأدنى للقناة الصاعدة التي بدأت في نهاية فبراير، ومتوسط ​​الحركة الأساسي لـ 50 يومًا. من الناحية النظرية، قد يؤدي ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى دفع الزوج نحو مستويات أعلى، ليصل إلى حوالي 159.37 ين، حيث بلغ أعلى مستوياته هذا العام. في المقابل، قد يؤدي أي انخفاض إلى عودة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مستويات الدعم الفني المذكورة.

المصدر: xStation5