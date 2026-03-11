زوج العملات AUDUSD: هل يُعدّ بنك الاحتياطي الأسترالي أول بنك مركزي يعود إلى رفع أسعار الفائدة؟ 🪙

شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا ملحوظًا في الجلسات الأخيرة، مدعومًا بتوقعات إيجابية بشأن السياسة النقدية المحلية والظروف الاقتصادية العالمية المواتية. وتتزايد توقعات الأسواق بأن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على موقفه النقدي المتشدد نسبيًا، في حين لا تزال مخاطر التضخم مرتفعة. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، يتوقع خبراء اقتصاديون من بنوك كبرى مثل كومنولث، وناب، وويستباك، زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو، ما قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 4.35-4.50%. وتشير العقود الآجلة حاليًا إلى احتمال بنسبة 70% تقريبًا لرفع سعر الفائدة في اجتماع 17 مارس، مقارنةً بنحو 30% في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وقوة الطلب المحلي.

من منظور الاقتصاد الكلي، تستمر عدة عوامل هيكلية في دعم الدولار الأسترالي. وتستفيد أستراليا من السوق الصاعدة المستمرة للمعادن والسلع، كونها من أكبر منتجي الموارد في العالم، مثل الذهب والغاز الطبيعي وخام الحديد. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع التجاري للبلاد متوازناً نسبياً على الرغم من التوترات التجارية العالمية، إذ تحافظ على علاقات اقتصادية متينة مع كل من الصين والاقتصادات الغربية. وعلى الصعيد المحلي، تبقى أسعار المساكن مستقرة، بينما ينمو الاقتصاد بنحو 2.6% سنوياً، وهي نتيجة تفوق العديد من التوقعات السابقة. في الوقت نفسه، أدى انخفاض عوائد السندات الأمريكية - حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.11% من 4.21% - إلى جانب توجه المستثمرين نحو المخاطرة في أسواق الأسهم، إلى إضعاف الدولار الأمريكي ودعم العملات ذات معامل بيتا الأعلى مثل الدولار الأسترالي.

في ظل هذه الظروف، واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ارتفاعه، محققاً مكاسب بنسبة 0.45% اليوم ليصل إلى 0.71500، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في عام 2026 وأعلى مستوى له منذ عام 2023. وصعد الزوج لفترة وجيزة إلى 0.7155، متجاوزاً ذروة فبراير السابقة، قبل أن يتراجع قليلاً دون ذلك المستوى. من الناحية الفنية، يبقى الاتجاه الصعودي قائماً طالما بقي الزوج فوق مستوى 0.7110. إذا استمرت هذه المستويات، فقد يمتد الاتجاه الصعودي نحو 0.7300، لا سيما إذا أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مزيد من التشديد النقدي. في المقابل، فإن الانخفاض دون هذه المستويات الداعمة - وخاصةً دون 0.7057 - سيشير إلى أن الاختراق الأخير كان زائفًا، وأن تصحيحًا أعمق قد يبدأ.