١١:٣٠ ص · ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من سويسرا

Milad Azar
USD/CHF
فوركس
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من سويسرا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 0.1%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.0%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: -0.3%,المتوقع: -0.1%, الفعلي: -0.2%
 

تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري تباطؤًا إضافيًا في الضغوط التضخمية، حيث جاء القراءة السنوية عند 0.0% مقابل توقعات بـ0.1%، ما يعكس ضعف الطلب المحلي واستمرار تأثير أسعار الطاقة والغذاء المستقرة. أما القراءة الشهرية فجاءت عند -0.2%، أضعف من المتوقع، ما يدعم رؤية أن التضخم يتحرك ضمن نطاق منخفض وثابت. هذه النتائج قد تمنح البنك الوطني السويسري مساحة أكبر للإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية

