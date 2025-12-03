عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من سويسرا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من سويسرا وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 0.1%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.0%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: -0.3%,المتوقع: -0.1%, الفعلي: -0.2%
تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري تباطؤًا إضافيًا في الضغوط التضخمية، حيث جاء القراءة السنوية عند 0.0% مقابل توقعات بـ0.1%، ما يعكس ضعف الطلب المحلي واستمرار تأثير أسعار الطاقة والغذاء المستقرة. أما القراءة الشهرية فجاءت عند -0.2%، أضعف من المتوقع، ما يدعم رؤية أن التضخم يتحرك ضمن نطاق منخفض وثابت. هذه النتائج قد تمنح البنك الوطني السويسري مساحة أكبر للإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية
