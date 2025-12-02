رغم عقود من الركود، لا يزال الاقتصاد الياباني من أكبر الاقتصادات في العالم، ويظل الين الياباني من أهم العملات. ويُعدّ ما يُسمى بـ"تجارة الحمل" عنصرًا أساسيًا في هذا المشهد المالي. ما هي، ولماذا هي بهذه الأهمية، ولماذا تُهدد؟

"تجارة الحمل" هي أسلوب يستخدمه المستثمرون المؤسسيون للاستفادة من فروق أسعار الفائدة، في هذه الحالة بين الولايات المتحدة واليابان. بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان، يقترض المستثمرون الين، ويشترون الدولار به، ثم يشترون السندات الأمريكية، التي تتجاوز أسعار فائدتها تكلفة الاقتراض في اليابان. وتنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر كبيرة تتعلق بأسعار الفائدة والعملات.

تنجح "تجارة الحمل" طالما كان هناك فرق كبير في أسعار الفائدة وعوائد السندات، وهذا الفرق بين الولايات المتحدة واليابان يتناقص باستمرار. وقد أدت الظواهر السلبية المتزايدة والضغط على بنك اليابان إلى إنهاء برنامج ضبط العائد وبدء زيادات غير مسبوقة في أسعار الفائدة. الين عالقٌ في المشاكل الهيكلية للاقتصاد الياباني. لا يُمكن أن يضعف الين كثيرًا، إذ لن تتمكن البلاد بعد الآن من تحمل تكاليف الواردات التي تعتمد عليها بشكل كبير - ومع ذلك، حتى رفع طفيف في أسعار الفائدة، وفقًا لمعايير الدول المتقدمة، قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي الياباني بسبب ديون اليابان الضخمة - التي تحتفظ البنوك اليابانية بمعظمها.

ماذا يعني هذا لسوق العملات، وما هو السيناريو الأكثر ترجيحًا؟ لا يزال فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يصل إلى 3.5%، مما يُسهّل تحقيق الأرباح من "تجارة الفائدة المناقلة"، ولكنه يُمارس ضغطًا مستمرًا على الين، الذي فقد بالفعل نصف قيمته منذ عام 2020.

يُعدّ تجاوز 160 ينًا للدولار مستوىً غير مقبول لليابان، نظرًا للزيادات غير المقبولة في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

لماذا كسر الين الاتجاه الصعودي عند 160 ينًا، ويشهد استقرارًا منذ عام؟ يُعد بنك اليابان رائدًا في مجال التدخل في سوق العملات، فحتى التدخل اللفظي منه قد يُخفض سعر الفائدة ببضعة ينات في غضون دقائق. يمتلك بنك اليابان أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، ولن يتردد في استخدامها؛ فأي هجوم مضاربي على الين محكوم عليه بالفشل. ومع ذلك، لا يستطيع بنك اليابان الحفاظ على سعر فائدة الين مرتفعًا بهذا القدر مع انخفاض أسعار الفائدة؛ عاجلاً أم آجلاً، سيُجبر البنك على رفعها.

يُقدّر السوق حاليًا رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان بنسبة 0.75-1% بحلول مارس من العام المقبل، بينما يتوقع السوق في الوقت نفسه أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر من 1.5%. هذا يعني انخفاضًا في فارق سعر الفائدة من 3.5% إلى 1%. هذا المبلغ ضئيل جدًا لتعويض المستثمرين عن تكاليف المعاملات والمخاطر، وسيؤدي هذا السيناريو إلى إغلاق عدد كبير من المراكز وارتفاع كبير في قيمة الين.

USDJPY (D1)

المصدر: xStation5