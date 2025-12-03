حصاد الأسواق (03.12.2025)

لا تزال المعنويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حذرة قبيل صدور بيانات رئيسية عن سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة. تصدرت الأسهم الصينية الخسائر (

؛

)، حيث تأثرت المعنويات بتباطؤ نمو الخدمات، والضغط على بكين لدعم قطاع العقارات، والمشاكل الائتمانية لدى شركة التطوير العقاري الكبرى

. ارتفع مؤشر

بنسبة 0.5% بعد عمليات بيع أخيرة، بينما انخفض مؤشر

بنسبة 0.1% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف من المتوقع.