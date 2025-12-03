حصاد الأسواق (03.12.2025)

- اختتمت جلسة وول ستريت يوم الثلاثاء بانتعاش طفيف، وتواصل العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية ارتفاعها مع ترقب المستثمرين لتقرير التوظيف الأمريكي ADP الصادر اليوم (مؤشرات US2000، US100، US500، US30: ~+0.2%؛ مؤشر EU50: ~+0.05%).
- جاءت هذه الطمأنينة جزئيًا من بيانات تجارة التجزئة الأمريكية. فقد أعلن الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة عن إقبال قياسي على التسوق في الجمعة السوداء - 202.9 مليون متسوق على مدار خمسة أيام. وقد فاقت هذه النتيجة التوقعات، مما يشير إلى مشاركة قوية من المستهلكين وطلب مرن على الرغم من سوق العمل الضيق.
- أشار دونالد ترامب إلى كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، بأنه "رئيس محتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي". وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقًا بأنه سيعلن عن خليفة باول في أوائل عام 2026. ولا يزال هاسيت أقرب حليف لترامب من بين المرشحين المتوقعين، وإلى جانب ضغوط البيت الأبيض لتيسير السياسة النقدية، فإن هذا يُثقل كاهل الدولار في بداية الجلسة.
- لا تزال المعنويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حذرة قبيل صدور بيانات رئيسية عن سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة. تصدرت الأسهم الصينية الخسائر (CHN.cash: -1.2%؛ HK.cash: -0.9%)، حيث تأثرت المعنويات بتباطؤ نمو الخدمات، والضغط على بكين لدعم قطاع العقارات، والمشاكل الائتمانية لدى شركة التطوير العقاري الكبرى Vanke. ارتفع مؤشر JP225 بنسبة 0.5% بعد عمليات بيع أخيرة، بينما انخفض مؤشر AU200.cash بنسبة 0.1% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف من المتوقع.
- تجاوز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين التوقعات (52.1 مقابل 52 المتوقعة، و52.6 السابقة)، مما يشير إلى نمو ثابت وإن كان أبطأ قليلاً في القطاع. تحسنت طلبات التصدير بفضل تحسن المعنويات العالمية، وظل الطلب المحلي مستقراً. مع ذلك، استمر انخفاض التوظيف، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج لتسعة أشهر متتالية، مما ضغط على هوامش الربح الضئيلة أصلاً.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في الربع الثالث بأقل من المتوقع (0.4% على أساس ربع سنوي مقابل 0.7% المتوقعة والسابقة). وتأثرت القراءة بارتفاع الصادرات وانخفاض المخزونات، على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال مدعوماً بقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص. أكدت البيانات أيضًا ضغوطًا سعرية واسعة النطاق، مما دعم الدولار الأسترالي من خلال توقعات أكثر تشددًا من بنك الاحتياطي الأسترالي وتحسن شروط التجارة.
- يتراجع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بتصريحات ترامب بشأن هاسيت وتزايد قناعة السوق بخفض الفائدة الفيدرالية في ديسمبر (USDIDX: -0.15%). قاد الجنيه الإسترليني المكاسب (GBPUSD، GBPCAD: +0.23%)، مع قوة العملات الأسترالية أيضًا (AUDUSD، NZDUSD: +0.24%). ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.164.
- انخفض سعر الفضة بنسبة 0.8%، ليعود إلى 58 دولارًا أمريكيًا للأونصة بعد سبعة أيام متتالية من المكاسب. استقر سعر الذهب عند 4,210 دولارات أمريكية للأونصة.
- تعافى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% بعد انخفاضهما أمس. وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.9%.
- سجل البيتكوين مكاسب للجلسة الثانية (+1.3% إلى 93,100 دولار أمريكي)، وارتفع الإيثريوم بنسبة 1.4% إلى 3,064 دولار أمريكي.
الملخص اليومي: السوق حذرة، وتنتظر التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي
دولار جنرال - مكاسب مزدوجة بعد الأرباح
هل يخفض الفدرالي الفائدة الأسبوع المقبل
صناديق الاستثمار العقاري الصناعية - هل توفر الأصول حقًا؟