٧:٠٠ م · ٧ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي.

مؤشر ISM غير التصنيعي من الولايات المتحدة:

  • مؤشر ISM غير التصنيعي: السابق: ,52.6 المتوقع: 52.2، الفعلي: 54.4
  • مؤشر ISM غير التصنيعي للأسعار: السابق: 65.4, المتوقع: 65.5، الفعلي: 64.3
  • مؤشر ISM غير التصنيعي للعمالة: السابق: 48.9, المتوقع: 48.7، الفعلي: 52.0
  • مؤشر ISM غير التصنيعي للطلبيات الجديدة: السابق: ,52.9 المتوقع: 52.2، الفعلي: 57.9

 

  • بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.449، المتوقع: 7.610، الفعلي: 7.146
 

 

٩ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٠٩ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)
٩ يناير ٢٠٢٦, ٥:٣٣ م

عاجل: التوظيف في كندا أفضل من المتوقع! 🍁📈
٩ يناير ٢٠٢٦, ٥:٣٠ م

عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
٩ يناير ٢٠٢٦, ٤:٢٩ م

يستمر انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من البيانات القوية لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📉

