عاجل: بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي

تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي.
مؤشر ISM غير التصنيعي من الولايات المتحدة:
- مؤشر ISM غير التصنيعي: السابق: ,52.6 المتوقع: 52.2، الفعلي: 54.4
- مؤشر ISM غير التصنيعي للأسعار: السابق: 65.4, المتوقع: 65.5، الفعلي: 64.3
- مؤشر ISM غير التصنيعي للعمالة: السابق: 48.9, المتوقع: 48.7، الفعلي: 52.0
- مؤشر ISM غير التصنيعي للطلبيات الجديدة: السابق: ,52.9 المتوقع: 52.2، الفعلي: 57.9
- بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.449، المتوقع: 7.610، الفعلي: 7.146
