عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي.
- مؤشر ISM التصنيعي: السابق:48.0, المتوقع: 49.0, الفعلي: 48.7
- مؤشر ISM التصنيعي للأسعار: السابق:64.8 , المتوقع:65.1، الفعلي: 63.7
- مؤشر ISM التصنيعي للعمالة: السابق:43.4، المتوقع:43.2، الفعلي: 43.8
- مؤشر ISM التصنيعي للطلبيات الجديدة: السابق:47.1 , المتوقع:48.0، الفعلي: 51.4
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (S&P) النهائي (أغسطس): ٥٣.٠ (التوقعات: ٥٣.٣، السابق: ٥٣.٣)
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- إنفاق الإنشاءات الأمريكي (شهريًا): -٠.١٪ (التوقعات: -٠.١٪، السابق: -٠.٤٪)
يبدو أن قراءة قطاع التصنيع الأمريكي اليوم إيجابية للغاية للأسهم، إذ جاء مؤشر الأسعار أقل من مستواه في يوليو (بينما كانت الأسواق تراهن على قراءة أعلى في القطاع الصناعي)، مما يشير إلى أن ارتفاع التضخم ليس مضمونًا. مع ذلك، لا يزال مؤشر الأسعار مرتفعًا جدًا. من ناحية أخرى، جاءت الطلبات الجديدة أعلى بكثير من التوقعات، وعوضتها قراءة ضعيفة للعمالة. تُعدّ هذه أول مجموعة بيانات اقتصادية كلية مهمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل اجتماع سبتمبر، وتزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.