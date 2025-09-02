اقرأ أكثر

القهوة تتراجع 2% عن أعلى مستوياتها المحلية 📌

٩:٣٧ م ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا (COFFEE) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 2%، مستأنفةً تراجعها بعد أن تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة مستوى 380. من ناحية أخرى، لا تزال مخزونات القهوة العالمية منخفضة نسبيًا، وتشير الأحوال الجوية السيئة الأخيرة في البرازيل (أمطار غزيرة وصقيع) إلى أن الحصاد الموسمي قد يكون أضعف. ومع ذلك، نشهد اليوم جني أرباح بعد المكاسب الكبيرة.

لا تزال توقعات الطقس لمنطقة ميناس جيرايس البرازيلية خاضعة لمراجعات كبيرة، مما يزيد من تقلبات السوق. في الوقت نفسه، لا تزال الرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 50% على واردات القهوة البرازيلية إلى الولايات المتحدة تُشكل هيكل السوق. في حال حدوث أي تغييرات كبيرة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل في المستقبل - سواء من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها بالكامل - فلا يمكن استبعاد احتمال انخفاض كبير في الأسعار.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات