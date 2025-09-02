القهوة تتراجع 2% عن أعلى مستوياتها المحلية 📌

انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا (COFFEE) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 2%، مستأنفةً تراجعها بعد أن تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة مستوى 380. من ناحية أخرى، لا تزال مخزونات القهوة العالمية منخفضة نسبيًا، وتشير الأحوال الجوية السيئة الأخيرة في البرازيل (أمطار غزيرة وصقيع) إلى أن الحصاد الموسمي قد يكون أضعف. ومع ذلك، نشهد اليوم جني أرباح بعد المكاسب الكبيرة.

لا تزال توقعات الطقس لمنطقة ميناس جيرايس البرازيلية خاضعة لمراجعات كبيرة، مما يزيد من تقلبات السوق. في الوقت نفسه، لا تزال الرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 50% على واردات القهوة البرازيلية إلى الولايات المتحدة تُشكل هيكل السوق. في حال حدوث أي تغييرات كبيرة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل في المستقبل - سواء من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها بالكامل - فلا يمكن استبعاد احتمال انخفاض كبير في الأسعار.

المصدر: xStation5