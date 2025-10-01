اقرأ أكثر
٦:٠٠ م · ١ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

Milad Azar
US500
المؤشرات
تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي.

  • مؤشر ISM التصنيعي: السابق:48.7, المتوقع: 49.0, الفعلي: 49.1
  • مؤشر ISM التصنيعي للأسعار: السابق:63.7 , المتوقع:62.7، الفعلي: 61.9
  • مؤشر ISM التصنيعي للعمالة: السابق:43.8، المتوقع:44.0، الفعلي: 45.3
  • مؤشر ISM التصنيعي للطلبيات الجديدة: السابق:51.4 , المتوقع:51.5، الفعلي: 48.9
 

على الرغم من ارتفاع المؤشر الرئيسي كما هو متوقع، إلا أن البيانات الكاملة تُظهر توقعات متباينة للاقتصاد الأمريكي. تتراجع الضغوط التضخمية بعض الشيء، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية. والجدير بالذكر أن الطلبات الجديدة انخفضت مجددًا إلى ما دون عتبة 50 نقطة، بعد أن تجاوزتها في أغسطس لأول مرة منذ فبراير. يُظهر المؤشر الفرعي للتوظيف انتعاشًا مُبشرًا، إلا أنه لا يزال دون 50 نقطة. كشف تقرير ADP عن تغير ضعيف جدًا في التوظيف، ومن المرجح ألا يُصدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة القادم. لذلك، هذه هي الصورة الحالية لبيانات سوق العمل.

