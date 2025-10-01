عاجل: مخزونات النفط الخام ترتفع أكثر من المتوقع، على عكس تقرير معهد البترول الأمريكي.

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

مخزون النفط الخام : السابق: -0.607 ، المتوقع: -1.500 , الفعلي: 1.792

مخزون البنزين : السابق: -1.081 , الفعلي: 4.125

مخزون نواتج التقطير : السابق: -1.685 , الفعلي: 0.578

تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التابعة لوزارة الطاقة، إلى أن معظم النشرات ستستمر كالمعتاد في الوقت الحالي، وسيستمر جمع المزيد من البيانات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى صدور البيان التالي. أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) الصادرة أمس انخفاضًا في المخزونات بمقدار 3.67 مليون برميل، مقابل زيادة متوقعة قدرها 1.5 مليون برميل.