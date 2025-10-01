الولايات المتحدة: هدوء في السوق رغم حالة عدم اليقين

أثار إغلاق الحكومة الأمريكية، وهو الأول منذ سبع سنوات، بعض القلق، إلا أن رد فعل السوق لا يزال معتدلاً. فعلى الرغم من أن بعض الوكالات الفيدرالية أوقفت عملياتها وعلقت دفع رواتب بعض الموظفين، إلا أن المستثمرين لم يستسلموا للذعر. وقد أخذت الأسواق في الحسبان بالفعل المخاطر المرتبطة بهذا الجمود، ولذلك فإن الانخفاضات الملحوظة ضئيلة نسبياً ولا تشبه عمليات بيع حادة.

ومع ذلك، يبقى عامل مهم هو عدم نشر بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل تقرير التوظيف الأسبوعي (NFP)، مما يُضيف مزيداً من عدم اليقين ويحد من قدرة السوق على تقييم حالة الاقتصاد بدقة. ومع ذلك، يفترض معظم المشاركين في السوق أن مأزق الميزانية سيكون له تأثير محدود وقصير الأجل على الاقتصاد، ويتوقعون التوصل إلى اتفاق سريع بين الحزبين.

لا تزال التوترات السياسية الناجمة عن التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى انتخابات 2026 المقبلة، تُشكل عامل خطر، ولكن في الوقت الحالي، يركز وول ستريت بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي، مع مراعاة تزايد عدم اليقين، أكثر حذراً بشأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

على الرغم من أن الوضع السياسي في واشنطن لا يزال غير مستقر، إلا أن الأسواق المالية تبدو مستعدة لمثل هذه السيناريوهات، ولا تتوقع حاليًا اضطرابات حادة. يشير الهدوء المعتدل بين المستثمرين إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي قد تم احتسابه إلى حد كبير، وأن الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد ستكون محدودة وقصيرة الأجل.

مؤشر US500 (H1)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خلال تداولات الصباح، على الرغم من الاضطرابات المستمرة المرتبطة بإغلاق الحكومة الأمريكية. ولم يُثر الجمود السياسي في واشنطن وتعليق بعض عمليات المؤسسات الفيدرالية رد فعل قويًا في السوق، مما يُشير إلى أن المستثمرين يعتبرون الوضع مؤقتًا وذو تأثير اقتصادي محدود.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: