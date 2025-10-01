الولايات المتحدة: هدوء في السوق رغم حالة عدم اليقين

أثار إغلاق الحكومة الأمريكية، وهو الأول منذ سبع سنوات، بعض القلق، إلا أن رد فعل السوق لا يزال معتدلاً. فعلى الرغم من أن بعض الوكالات الفيدرالية أوقفت عملياتها وعلقت دفع رواتب بعض الموظفين، إلا أن المستثمرين لم يستسلموا للذعر. وقد أخذت الأسواق في الحسبان بالفعل المخاطر المرتبطة بهذا الجمود، ولذلك فإن الانخفاضات الملحوظة ضئيلة نسبياً ولا تشبه عمليات بيع حادة.
ومع ذلك، يبقى عامل مهم هو عدم نشر بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل تقرير التوظيف الأسبوعي (NFP)، مما يُضيف مزيداً من عدم اليقين ويحد من قدرة السوق على تقييم حالة الاقتصاد بدقة. ومع ذلك، يفترض معظم المشاركين في السوق أن مأزق الميزانية سيكون له تأثير محدود وقصير الأجل على الاقتصاد، ويتوقعون التوصل إلى اتفاق سريع بين الحزبين.
لا تزال التوترات السياسية الناجمة عن التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى انتخابات 2026 المقبلة، تُشكل عامل خطر، ولكن في الوقت الحالي، يركز وول ستريت بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي، مع مراعاة تزايد عدم اليقين، أكثر حذراً بشأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
على الرغم من أن الوضع السياسي في واشنطن لا يزال غير مستقر، إلا أن الأسواق المالية تبدو مستعدة لمثل هذه السيناريوهات، ولا تتوقع حاليًا اضطرابات حادة. يشير الهدوء المعتدل بين المستثمرين إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي قد تم احتسابه إلى حد كبير، وأن الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد ستكون محدودة وقصيرة الأجل.
مؤشر US500 (H1)
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خلال تداولات الصباح، على الرغم من الاضطرابات المستمرة المرتبطة بإغلاق الحكومة الأمريكية. ولم يُثر الجمود السياسي في واشنطن وتعليق بعض عمليات المؤسسات الفيدرالية رد فعل قويًا في السوق، مما يُشير إلى أن المستثمرين يعتبرون الوضع مؤقتًا وذو تأثير اقتصادي محدود.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- أبرمت شركتا IBM (IBM.US) وAMD (AMD.US) شراكة استراتيجية لتوفير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي لشركة Zyphra، المتخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر وأبحاث الذكاء الاصطناعي. تُطوّر Zyphra، ومقرها سان فرانسيسكو، حلول ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر من خلال تطوير نماذج وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة. ستوفر هذه الاتفاقية لشركة Zyphra إمكانية الوصول إلى موارد الحوسبة السحابية القوية من IBM، مما يُمكّن من تطوير وتدريب نماذج ذكاء اصطناعي متطورة وواسعة النطاق. يُمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، ويُظهر كيف تتضافر جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم الابتكار في هذا المجال سريع التطور. تُخطط Zyphra، التي أغلقت مؤخرًا جولة تمويل بقيمة مليار دولار، لاستخدام هذه الموارد لمواصلة تطوير حلول ذكاء اصطناعي رائدة.
- شهدت أسهم شركة فورتريس بيوتيك (FBIO.US) انخفاضًا في قيمتها خلال جلسة الأربعاء، حيث انخفضت بنحو 34% بعد رفض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على دواء CUTX-101 لعلاج مرض مينكس النادر. وقد أثار هذا الخبر السلبي ضغوط بيع قوية، مما أثر على سعر سهم الشركة.
- ارتفعت أسهم نايكي (NKE.US) بأكثر من 3% خلال جلسة الأربعاء بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول التي فاقت متوسط توقعات المحللين. ويؤكد هذا تركيز الشركة الفعال على الرياضات الرئيسية مثل الجري وكرة السلة، والتي بدأت تُحقق نتائج ملموسة. وكان أبرز العوامل الإيجابية نمو إيرادات البيع بالجملة، بدعم من شراكاتها مع أمازون وفوت لوكر. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نايكي تحسنًا واضحًا في مبيعات أحذية الجري. وقد لاقت هذه النتائج الإيجابية استجابة حماسية من المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة.
- انخفضت أسهم مارفيل تكنولوجي (MRVL.US) حاليًا بنحو 3% بعد تخفيض تصنيفها. يُشير المحللون إلى أن أعمال مارفيل في مجال مراكز البيانات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا خلال العامين الماضيين، مدفوعةً بنجاحاتها في نشر معالجات XPU المُخصصة ومجموعة قوية من رقائق الشبكات الداعمة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن محدودية الرؤية السوقية وتزايد المنافسة في قطاع معالجات XPU المُخصصة - خاصةً بعد الارتفاع السريع الأخير في سعر سهم الشركة - يدفعان المحللين إلى اتخاذ موقف أكثر حذرًا تجاه الشركة.
