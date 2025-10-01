ترامب والإغلاق الحكومي: خطأ آخر في الحسابات من جانب وول ستريت؟

عادةً ما يكون شهر أكتوبر أكثر شهور السنة اضطرابًا في أسواق الأسهم. إذ يزيد متوسط ​​تقلباته بنسبة 33% عن متوسط ​​تقلبات الأشهر الأحد عشر الأخرى، وقد كان إغلاق الحكومة الأمريكية تذكيرًا بذلك. فبينما سيؤثر الإغلاق المطول على مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، إلا أن تأثيره على الاقتصاد والأسواق عمومًا محدود في الواقع. فهل ستكون هذه المرة مختلفة؟

تاريخيًا، شهد نصف القرن الماضي 21 إغلاقًا حكوميًا، وقد حُلّ معظمها في غضون أيام قليلة دون آثار اقتصادية كبيرة. حتى أطولها، في عهد إدارتي كلينتون وأوباما، لم تُعرقل الأسواق الصاعدة آنذاك. أما الإغلاق الأخير، في عهد إدارة ترامب، فقد تزامن مع تحوّل بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول إلى سياسة حمائمية، مما أدى في النهاية إلى دعم قوي للأسهم خلال تلك الأيام الخمسة والثلاثين.

ما هو على المحك هذه المرة؟

من المتوقع أن يُسرّح الإغلاق حوالي 750 ألف عامل، ويُكلّف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات من خسائر الإنتاج. خلال فترة الإغلاق، تُعلّق الحكومة الفيدرالية جميع الوظائف غير الأساسية، بينما يُضطر الموظفون الذين تُعتبر وظائفهم أساسية - مثل العسكريين في الخدمة الفعلية وضباط إنفاذ القانون الفيدراليين - إلى الحضور إلى العمل، وغالبًا بدون أجر.

لا يُمكننا استبعاد أن يُحطّم هذا الإغلاق الأرقام القياسية هذه المرة، نظرًا للحرب الكلامية بين الحزبين. تُعدّ الموافقات على الأدوية، والطروحات الأولية، وإصدارات البيانات الاقتصادية من بين أكبر المخاطر التي تُواجه الأسواق.

ترامب، الاحتياطي الفيدرالي، وتأثير السوق

يُحذّر بعض الديمقراطيين من أن هذا مجرد ستار دخان في وقت يُطالب فيه ترامب صراحةً وزارة العدل بمقاضاة من يعتبرهم أعداءً، ويضغط على قناة ABC لطرد مُقدّم برامج تلفزيونية لا يُحبّه، ويُرسل قوات من الحرس الوطني إلى المدن الديمقراطية، ويُجهّز الجيش لمحاربة "العدو الداخلي".

في الواقع، إذا استمر الإغلاق الحكومي ثلاثة أسابيع، فمن المتوقع أن يقفز معدل البطالة من 4.3% في أغسطس إلى 4.6%-4.7%، نظرًا لأن العمال المُسرّحين مؤقتًا يُحتسبون عاطلين عن العمل مؤقتًا. هل هذا هو هدف ترامب؟ ستُجبر بوادر الركود الاقتصادي الجديدة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، بينما تنخفض عائدات السندات بسبب السياسة النقدية والمخاطر الاقتصادية، مع تحول المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. سيسمح هذا للحكومة بتمويل نفسها بتكلفة أقل في لحظة حرجة: إعادة تمويل أكثر من 11 تريليون دولار قبل نهاية عام 2026، أي ما يُعادل ثلث إجمالي ديونها تقريبًا.

موعد استحقاق الدين الأمريكي.

المصدر: Bloomberg Finance.

في الوقت الحالي، يواصل المستثمرون التحوّط من جميع هذه المخاطر. وقد أنهت الفضة للتو أفضل ربع سنة لها في التاريخ، بينما تجاوز الذهب 3900 دولار. السؤال ليس هل سيصل إلى 4000 دولار، بل متى.

فاصل MN الفضي.

المصدر: Xstation