عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات ISM

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات ISM

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات ISM

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات ISM

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات ISM

تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي.

مؤشر ISM التصنيعي : السابق: 49.1 , المتوقع: 49.4 , الفعلي: 48.7

مؤشر ISM التصنيعي للأسعار : السابق: 61.9 , المتوقع: 62.4 ، الفعلي: 58.0

مؤشر ISM التصنيعي للعمالة : السابق: 45.3 ، المتوقع: 45.4 ، الفعلي: 46.0

مؤشر ISM التصنيعي للطلبيات الجديدة : السابق: 48.9 , المتوقع: 49.2 ، الفعلي: 49.4

بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) الأمريكي متباينة. مع ذلك، يرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لانخفاض مؤشر الأسعار الفرعي، والذي جاء دون التوقعات بشكل واضح، مما يزيد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسرعة.