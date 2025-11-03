اقرأ أكثر
٧:٠٠ م · ٣ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

Milad Azar
أهم النقاط
EUR/USD
فوركس
-
-
أهم النقاط
  • ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر بيانات ISM

تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي.

  • مؤشر ISM التصنيعي: السابق:49.1, المتوقع: 49.4, الفعلي: 48.7
  • مؤشر ISM التصنيعي للأسعار: السابق:61.9 , المتوقع:62.4، الفعلي: 58.0
  • مؤشر ISM التصنيعي للعمالة: السابق:45.3، المتوقع:45.4، الفعلي: 46.0
  • مؤشر ISM التصنيعي للطلبيات الجديدة: السابق:48.9 , المتوقع: 49.2، الفعلي: 49.4
 

بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) الأمريكي متباينة. مع ذلك، يرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لانخفاض مؤشر الأسعار الفرعي، والذي جاء دون التوقعات بشكل واضح، مما يزيد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسرعة.

٥ نوفمبر ٢٠٢٥, ٢:٠٢ م

عاجل: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو يتوافق مع التوقعات.
٥ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٤٧ ص

عاجل: الإنتاج الصناعي في فرنسا يتجاوز التوقعات!
٥ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٢٧ ص

التقويم الاقتصادي: البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية من أوروبا والولايات المتحدة في دائرة الضوء للأسواق (05.11.2025)
٥ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٠١ ص

محضر اجتماع بنك اليابان 🚩يحاول زوج الدولار/ين التعافي

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات