ملخص يومي: العملات المشفرة تحت الضغط؛ مؤشر US100 يقود وول ستريت

المؤشرات: تتسع الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وبقية السوق. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.4%. ولا يزال توزيع المكاسب مركزًا للغاية، حيث سجلت أكثر من 400 شركة من شركات ستاندرد آند بورز 500 انخفاضات، وهو ما تؤكده مؤشرات اتساع السوق الضعيفة. وتشهد شركات التكنولوجيا ارتفاعًا في أدائها، بينما يُعاني القطاعان المالي والصناعي التقليدي من ضعف الأداء.

شركات التكنولوجيا : تقود عقود الذكاء الاصطناعي السوق. فقد ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 5%، وربحت أسهم إنفيديا 3%، وقفزت أسهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 5% بعد سلسلة من صفقات الذكاء الاصطناعي البارزة. وتعني عقود بقيمة 38 مليار دولار (أمازون-أوبن إيه آي) و9.7 مليار دولار (آيرين-مايكروسوفت) أشهرًا من الطلب المستقر على التقنيات الجديدة.

الاقتصاد الكلي : مؤشر إدارة التوريد ( ISM ) للصناعة مختلط. جاء مؤشر ISM لشهر أكتوبر أعلى من التوقعات عند 49.5 (المتوقع 48.7)، ليظل في منطقة الانكماش. وانخفض مؤشر الأسعار إلى 58 من 61.9 سابقًا - وهو الانخفاض الخامس على التوالي - مما يشير إلى فرص محدودة لنقل التكاليف إلى المستهلكين. أظهر التوظيف نموًا طفيفًا وظلت الطلبات الجديدة مستقرة، مما يشير إلى حالة أفضل بشكل معتدل للقطاع مما أشارت إليه التوقعات السابقة.

السياسة النقدية : لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي منفتحًا ولكنه حذر. أكدت ماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ينبغي لصانعي السياسات أن يبقوا منفتحين حتى ديسمبر، على الرغم من أنهم سيدعمون الحفاظ على سياسة تقييدية معتدلة. يشير بيانها إلى توقف مؤقت في تخفيف الشروط حيث يظل التضخم أعلى من هدف 2.5٪.

العملات: يستأنف الدولار مكاسبه. يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي في بداية أسبوع التداول الجديد. كما أن أداء الجنيه الإسترليني جيد نسبيًا. لا يزال الدولار الكندي والفرنك السويسري على وجه الخصوص تحت ضغط هبوطي اليوم.

السلع : النفط تحت الضغط، والذهب ينتعش قليلاً. يحوم سعر النفط الخام (غرب تكساس الوسيط) حول 61.16 دولارًا أمريكيًا للبرميل، متأثرًا بمخاوف من فائض المعروض في عام 2026 وضعف الطلب الآسيوي. ويشهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا، مدعومًا بحالة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة. وتُظهر الصورة الأوسع للسلع سوقًا تهيمن عليه أساسيات العرض والطلب، حيث ستحدد خصائص الاقتصاد الكلي اتجاهه في الأشهر المقبلة.