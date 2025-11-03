مخطط اليوم - النفط (03.11.2025)

استقرت أسعار النفط اليوم عند 64.80 دولارًا للبرميل من خام برنت، على الرغم من زيادة معتدلة في الإنتاج بلغت 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من ديسمبر. وقد اتُخذ القرار خلال اجتماع يوم الأحد.

كما أعلنت أوبك+ عن خطط لتعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026، مما ساعد على موازنة رد فعل السوق. ويعكس القرار المخاوف المتزايدة بشأن فائض محتمل في المعروض النفطي مع بداية العام المقبل. وقد أدت العقوبات الأمريكية على المنتجين الروس إلى حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا، العضو الرئيسي في أوبك+. وعلى الرغم من أن العوامل الجيوسياسية - مثل هجوم أوكراني بطائرة بدون طيار على ميناء توابسي الروسي - قد زادت من التقلبات، إلا أن السوق لا يزال يركز بشكل رئيسي على مخاطر فائض المعروض وضعف النشاط الصناعي في آسيا.

عقب قرار أوبك+، رفع مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل في أوائل عام 2026 (من 57.50 دولارًا)، مشيرًا إلى تراجع المخاوف بشأن فائض المعروض. في غضون ذلك، حافظ بنك UBS على توقعاته لسعر النفط عند نطاق 60-70 دولارًا للبرميل، مع هدف لنهاية العام عند 62 دولارًا. ويتوقع المحللون أن يظل السوق تحت الضغط في عام 2026 بسبب ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي (13.8 مليون برميل يوميًا) وضعف الطلب في آسيا.