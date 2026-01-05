عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي.
- مؤشر ISM التصنيعي: السابق:48.2, المتوقع: 48.3, الفعلي: 47.9
- مؤشر ISM التصنيعي للأسعار: السابق:58.5 , المتوقع:59.0، الفعلي: 58.5
- مؤشر ISM التصنيعي للعمالة: السابق:44.0، المتوقع:44.1، الفعلي: 44.9
تعكس بيانات مؤشر ISM التصنيعي استمرار حالة الضعف في قطاع التصنيع الأمريكي، حيث جاء المؤشر الرئيسي عند 47.9، أدنى من التوقعات والقراءة السابقة، ما يؤكد بقاء النشاط في منطقة الانكماش. هذا التراجع يشير إلى ضغوط مستمرة على الطلب والإنتاج الصناعي. في المقابل، استقرار مؤشر الأسعار عند 58.5 يدل على أن الضغوط التضخمية في المدخلات لا تزال قائمة، وإن لم تتسارع. أما تحسن مؤشر التوظيف إلى 44.9، فرغم بقائه دون مستوى التوسع، إلا أنه قد يشير إلى تباطؤ وتيرة تسريح العمال. بشكل عام، تدعم البيانات سيناريو تباطؤ اقتصادي معتدل مع استمرار حذر الاحتياطي الفيدرالي في قرارات السياسة النقدية.
