عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

صدر اليوم عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش أحد أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية وأكثرها متابعة في الأسواق، وهو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن Institute for Supply Management (ISM)، وجاءت نتائجه حاملةً إشارات مهمة للمستثمرين.
🔹 سجل المؤشر الرئيسي للقطاع التصنيعي قراءة فعلية عند 52.4 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 51.7، لكنه جاء أقل بقليل من القراءة السابقة البالغة 52.6. ورغم التراجع الطفيف عن الشهر الماضي، إلا أن بقائه فوق مستوى 50 يعكس استمرار التوسع في النشاط الصناعي الأمريكي.
🔹 أما مؤشر الأسعار التصنيعي، فحقق قفزة لافتة مسجلًا 70.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات (60.6) والقراءة السابقة (59.0)، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط التضخمية داخل القطاع.
- مؤشر ISM التصنيعي: السابق:52.6, المتوقع: 51.7, الفعلي: 52.4
- مؤشر ISM التصنيعي للأسعار: السابق:59.0 , المتوقع:60.6، الفعلي: 70.5
مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي يكافح للدفاع عن مستوى دعم رئيسي قبل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي 💶 (05.03.2026)
حصاد الأسواق (05.03.2026)
توقف ارتفاع الدولار، لكن هل سيستمر ذلك لفترة طويلة؟ 💸
الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية إلى 15%