عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي

صدر اليوم عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش أحد أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية وأكثرها متابعة في الأسواق، وهو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن Institute for Supply Management (ISM)، وجاءت نتائجه حاملةً إشارات مهمة للمستثمرين.

🔹 سجل المؤشر الرئيسي للقطاع التصنيعي قراءة فعلية عند 52.4 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 51.7، لكنه جاء أقل بقليل من القراءة السابقة البالغة 52.6. ورغم التراجع الطفيف عن الشهر الماضي، إلا أن بقائه فوق مستوى 50 يعكس استمرار التوسع في النشاط الصناعي الأمريكي.

🔹 أما مؤشر الأسعار التصنيعي، فحقق قفزة لافتة مسجلًا 70.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات (60.6) والقراءة السابقة (59.0)، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط التضخمية داخل القطاع.