ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (27.02.2026)

مع بدء "الدورتين" الصينيتين (أهم الاجتماعات السياسية في جمهورية الصين الشعبية) منتصف الأسبوع، وسلسلة من بيانات مؤشر مديري المشتريات ومؤشر أسعار المستهلك العالمية، وتقرير سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة، تدخل الأسواق فترة من التذبذب الحاد. ويأتي هذا بالتزامن مع اجتماع أوبك+ (الأحد)، وبيان الربيع لوزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز (الثلاثاء)، وبيانات البنوك المركزية (الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء؛ وحسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس). أهم الأدوات التي يجب مراقبتها: زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ومؤشر US500، والنفط (برنت/غرب تكساس الوسيط).

زوج اليورو/الدولار الأمريكي

سيكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمثابة مؤشر لقوة البيانات الاقتصادية الكلية النسبية وتوقعات البنوك المركزية في الأيام المقبلة. فعلى صعيد منطقة اليورو، تشمل البيانات الرئيسية التضخم (الثلاثاء)، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات وبيانات البطالة (الأربعاء)، والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (الجمعة). أما في الولايات المتحدة، فسيكون التركيز على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (الاثنين)، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات (الأربعاء)، وتقرير الوظائف غير الزراعية مع معدل البطالة (الجمعة).

... يتمثل الخطر الذي يواجه المستثمرين المتفائلين باليورو في سيناريو لا يكفي فيه تقرير ضعيف عن سوق العمل لتغيير خطاب الاحتياطي الفيدرالي إذا استمر نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات عند مستويات مرتفعة. من جهة أخرى، قد تُترجم المؤشرات الواضحة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي سريعًا إلى انخفاض عوائد العقود الآجلة قصيرة الأجل وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

قد يُسهم تبني الاحتياطي الفيدرالي لتفسير أكثر تيسيرًا لسياساته، إلى جانب استقرار التضخم في منطقة اليورو، في دعم المزيد من الارتفاع، بينما قد يؤدي استمرار التضخم الأمريكي المستقر وإشارات التشدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة فتح آفاق المخاطر الهبوطية.

مؤشر US500

يدخل سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع في ظل توازن بين حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي ودعم أرباح الشركات. سيتفاعل المؤشر أولًا مع بيانات النشاط الاقتصادي الملموسة (مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر معهد إدارة التوريد)، ثم مع تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، ولا سيما الكتاب البيج (التقرير الدوري عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة) وتفسير تقرير سوق العمل الصادر يوم الجمعة.

ولا يزال موسم إعلان الأرباح بالغ الأهمية. قد تُؤدي تقارير من شركات مثل برودكوم، وكوستكو، وتارجت، وكروجر، ومارفيل، ومونغو دي بي، وكراود سترايك إلى تحولات قوية بين أسهم النمو النوعي، والقطاعات الدورية، والأسهم الدفاعية.

النفط (برنت/غرب تكساس الوسيط)

يبدأ النفط الأسبوع متأثرًا بالمخاطر السياسية وقرارات العرض. وسيكون اجتماع أوبك+ يوم الأحد (8 مارس 2026) أول محفز رئيسي، حيث سيُحدد التوقعات بشأن ضبط الإنتاج. وفي منتصف الأسبوع، ستتحول الأنظار إلى الصين - إذ قد تُغير بيانات مؤشر مديري المشتريات (الأربعاء) وبدء جلسات البرلمان ("الجلستان") مسار الطلب.

قد تُعيد الإشارات المتشددة من أوبك+ والتواصل البنّاء من الصين إشعال زخم الصعود. أما البيانات المخيبة للآمال من الصين أو موقف أكثر مرونة في العرض فسيحد من إمكانات الصعود ويُبقي السوق ضمن نطاق تجميع واسع.