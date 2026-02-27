مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي في مرحلة توطيد قبل صدور بيانات اقتصادية كلية من أوروبا والولايات المتحدة

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا عند مستوى 1.1793 تقريبًا. يشهد السوق تقلبات معتدلة، متأثرًا بأحدث البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المرتقبة من الولايات المتحدة. لا يزال الزوج في مرحلة تماسك، نظرًا لأن تأثيرات بيانات التضخم وإشارات السياسة النقدية محدودة للغاية بحيث لا تُحفز اختراقًا حاسمًا. يبقى المستثمرون حذرين، يراقبون عن كثب كلًا من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتوقعاتهم بشأن القرارات اللاحقة من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: xStation5

ما هي العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟

بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في أوروبا

صدرت اليوم قراءات أولية لتضخم أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا. في فرنسا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% شهريًا و1.0% سنويًا في فبراير، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 0.8% شهريًا و1.1% سنويًا، متجاوزًا التوقعات، مما يشير إلى تسارع طفيف في ضغوط الأسعار. في إسبانيا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% سنويًا، ومؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 2.5% سنويًا، متجاوزًا التوقعات أيضًا. في الوقت نفسه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الرابع 0.2% ربع سنويًا، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% شهريًا، مما يؤكد استقرار النمو الاقتصادي، وإن كان معتدلًا.

في ألمانيا، ينتظر السوق القراءات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك المنسق ومؤشر أسعار المستهلكين في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا. تشير البيانات السابقة من بعض الولايات إلى تباطؤ طفيف في ضغوط الأسعار، مع بقاء التضخم السنوي عند حوالي 2.1% على أساس سنوي، مما يُبقي اليورو في منطقة دعم معتدلة قبل ردود فعل محتملة من البنك المركزي الأوروبي.

مؤشر أسعار المنتجين والوضع في الولايات المتحدة

سيصدر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الساعة 14:30 بتوقيت وسط أوروبا. وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو إلى +0.3% شهريًا من +0.5% في الفترة السابقة، مع توقع نمو سنوي عند حوالي +2.6% على أساس سنوي. إذا جاءت القراءات مطابقة للتوقعات أو أقل منها، فقد يضعف الدولار، مما يدعم زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ أما البيانات الأعلى من المتوقع فقد يكون لها تأثير معاكس.

معنويات النفور من المخاطرة وردود فعل السوق

على الرغم من الارتفاع الطفيف لليورو مقابل الدولار، لا تزال الأسواق حذرة قبل صدور البيانات الرئيسية من ألمانيا والولايات المتحدة. ويستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول ضمن نطاق ضيق حول 1.1793، مع تقلبات قصيرة الأجل محدودة.

توقعات بشأن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي

تعتمد الأسواق على الاستقلالية النسبية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، متوقعةً عدم خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ. يوفر هذا بعض الدعم للدولار، ولكنه يحدّ من تحركات السوق المفاجئة، بما في ذلك الارتفاع الحاد للدولار الأمريكي مقابل اليورو. في الوقت نفسه، تشير بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المستقرة في أوروبا إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل اتباع نهج حذر في تعديلات أسعار الفائدة.