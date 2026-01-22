اقرأ أكثر
٧:٠١ م · ٢٢ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:

  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.8%, الفعلي: 2.8%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.8%, الفعلي: 2.8%
  • الإنفاق الشخصي: السابق: 0.4%, المتوقع: 0.5%, الفعلي: 0.5%
  • الدخل الشخصي: السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.3%
 

 

