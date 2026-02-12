الولايات المتحدة: انخفاض سيسكو بنسبة 10% بعد إعلان الأرباح 📉 تباين في وول ستريت

شهدت المؤشرات الأمريكية بداية متباينة لجلسة الخميس: انخفض مؤشر US100، بينما ارتفع مؤشرا US30 وUS500 ارتفاعًا طفيفًا. ومن بين أبرز الرابحين شركة Howmet Aerospace (إحدى الشركات الصناعية الرائدة في سلسلة توريد صناعة الطيران)، إلى جانب شركات Eli Lilly وWalmart وMicron وExelon.

لا يزال قطاع البرمجيات تحت ضغط بيعي، ويقود عمليات بيع أسهم الأجهزة اليوم شركة Cisco Systems، التي انخفضت بنسبة 10% بعد إعلان أرباحها، حيث خاب أمل المستثمرين من توقعات الشركة. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل طفيف إلى 227 ألفًا مقابل 223 ألفًا متوقعة، بينما جاءت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة مخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 8.4% على أساس شهري مقابل 4.6% متوقعة (بعد ارتفاع بنسبة 5.1% سابقًا).

US100 (الفاصل الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

تشهد أسهم الشركات الأمريكية اليوم انخفاضاً في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والبرمجيات، وخدمات الاتصالات. وتُعدّ شركتا Shopify وCisco Systems من أبرز الشركات المتراجعة. في المقابل، يشهد قطاعا الدفاع والعقارات ارتفاعاً.

المصدر: xStation5

سيسكو بعد إعلان الأرباح (الربع الثاني من السنة المالية 2026): تسارع النمو، لكن التوقعات مخيبة للآمال

حققت سيسكو أداءً قويًا للغاية في الربع الثاني من السنة المالية 2026 (المنتهية في 24 يناير 2026). ونمت الإيرادات والأرباح بمعدلات مضاعفة، متجاوزةً الحد الأعلى لتوقعات الشركة السابقة، كما سجلت سيسكو تسارعًا ملحوظًا في طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة. وعلى الرغم من الأرقام القوية، انخفض سعر السهم في التداولات المسائية، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين يتداولون بناءً على الوضع الاقتصادي العام ومؤشرات السوق بشكل عام، وليس على جودة أداء الربع فقط.

أهم النقاط المستخلصة من التقرير

إيرادات قياسية: 15.3 مليار دولار (+10% على أساس سنوي) وربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: 1.04 دولار (+11% على أساس سنوي)، متجاوزةً التوقعات (1.02 دولار).

... تجاوزت هوامش الربح التوقعات: بلغ هامش الربح الإجمالي (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 67.5%، وهامش الربح التشغيلي (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 34.6%، وكلاهما أعلى من الحد الأعلى للتوقعات.

يشهد الطلب تسارعاً ملحوظاً: حيث ارتفعت طلبات المنتجات بنسبة 18% على أساس سنوي، مع تسارع نمو طلبات الشبكات إلى أكثر من 20% على أساس سنوي.

عادت الشبكات لتكون المحرك الرئيسي للنمو، لا مجرد عامل استقرار.

بعد فترة ركود في الأرباع السابقة، عاد قطاع الشبكات ليصبح المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت إيرادات الشبكات بنسبة 21% على أساس سنوي. وأكدت الإدارة على أن دورة تحديث شبكات الحرم الجامعي متعددة السنوات جارية، مما يُحسّن من وضوح الطلب في المؤسسات ويقلل من مخاطر الارتفاع المفاجئ في ربع واحد.

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: الرقم الأهم.

كانت أهم البيانات المؤثرة في السوق هي طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع. وتتوقع سيسكو أن يتجاوز هذا التدفق 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2026. تكمن الأهمية هنا في وضوحها: لم يعد الذكاء الاصطناعي في سيسكو مجرد سردية، بل بدأ يُترجم إلى حجم مبيعات ملموس، وقد يدعم النمو خلال الفصول القليلة القادمة.

التوقعات: مسار ثابت، لكن مخاطر الرسوم الجمركية لا تزال قائمة.

الربع الثالث من السنة المالية 2026: الإيرادات 15.4-15.6 مليار دولار؛ ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.02-1.04 دولار.

السنة المالية 2026: الإيرادات 61.2-61.7 مليار دولار؛ ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 4.13-4.17 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات ربحية السهم تتضمن التأثير المُقدّر للرسوم الجمركية، بناءً على السياسة التجارية الحالية.

لماذا لا يُكافئ السوق الأداء المتميز فوراً؟

إن انخفاض الأرباح بعد الإعلان عن النتائج، رغم تجاوزها التوقعات، ليس بالأمر غير المألوف بالنسبة لشركات التكنولوجيا العملاقة الناضجة. قد يكون المستثمرون يتفاعلون مع البيئة العامة (مخاوف التباطؤ، تكاليف التمويل، الحذر في الإنفاق الرأسمالي) ومع حقيقة انخفاض إيرادات الخدمات بنسبة 1% على أساس سنوي، بينما يُعزى النمو بشكل أساسي إلى المنتجات. باختصار: كان أداء الربع قويًا، لكن السوق لا يزال يقيّمه في ضوء التقلبات الدورية ومدى استدامة الطلب من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة.

في المستقبل، يكمن العامل الحاسم في الحفاظ على نمو الطلبات بنسبة تتجاوز 10%، وما إذا كانت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستظل مصدرًا متكررًا للطلب بدلًا من كونها موجة شراء واحدة. كما سيراقب المستثمرون قدرة سيسكو على حماية هوامش الربح في ظل اشتداد المنافسة في مجال "بنية الذكاء الاصطناعي" واحتمالية حدوث توترات في السياسات التجارية.

مخططات سيسكو سيستمز ونتفليكس (D1)



المصدر: xStation5

المصدر: xStation5