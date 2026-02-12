ملخص السوق: ركود في المملكة المتحدة، والتعريفات الجمركية تُثقل كاهل الشركات الكبرى، واستقرار سوق العملات الرقمية

الاقتصاد الكلي والعملات
- المملكة المتحدة على مفترق طرق: نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يؤكد تباطؤًا اقتصاديًا حقيقيًا. وهذا يزيد الضغط على بنك إنجلترا للنظر في خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.
- صلابة الجنيه الإسترليني في مواجهة الهشاشة: على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي اليوم (ليأتي في المرتبة الثانية بعد الفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي في مجموعة العشر). ومع ذلك، فإن العجز التجاري المرتفع يجعل الجنيه الإسترليني عرضة لمزيد من الضعف إذا تقلصت ميزة العائد البريطاني على الدولار الأمريكي واليورو.
- الفورنت تحت الضغط: ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الفورنت المجري بنسبة 0.4%. وتعاني العملة المجرية من تراجع التضخم (مما يزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة) والنزاع المستمر بين المجر والاتحاد الأوروبي، والذي يهدد الإفراج عن أموال الاتحاد الحيوية.
السلع والمعادن النفيسة
- النفط متأثر بالجيوسياسة: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، على الرغم من استمرار التوترات. وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضغط على دونالد ترامب لتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما يبدو أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق نووي سريع على التصعيد.
- تراجع أسعار المعادن: بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، نشهد تصحيحًا طفيفًا. يتداول الذهب دون 5100 دولار، بينما تبقى الفضة فوق 83 دولارًا، ويحافظ البلاتين على مستوى أعلى بقليل من 2100 دولار.
- زيادة ملحوظة في معروض الفضة: هناك ارتفاع ملحوظ في مبيعات الفضة إلى ساحات الخردة في الولايات المتحدة. قد يؤدي ذلك إلى زيادة أحجام إعادة التدوير والمساعدة في تقليص العجز العالمي في المعروض.
موسم إعلان الأرباح وأخبار الشركات
- يونيليفر (-3%): على الرغم من نمو المبيعات الأساسية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات، إلا أن إجمالي الإيرادات (12.6 مليار يورو) جاء دون التوقعات، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 3% في الساعة الأولى من التداول.
- مرسيدس-بنز (-2%): أعلنت الشركة المصنعة للسيارات عن انخفاض حاد في الأرباح السنوية بنسبة 57%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التكاليف المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتي قُدّرت بنحو 1.2 مليار دولار. وبلغت الأرباح التشغيلية المتوقعة لعام 2025 نحو 5.8 مليار يورو، متجاوزةً التوقعات البالغة 6.6 مليار يورو.
- تراجع قطاع التكنولوجيا: * انخفض سهم سيسكو بنسبة 7% في تداولات ما بعد إغلاق السوق عقب نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال.
- انخفض سهم روبن هود بنسبة 9% تقريبًا أمس، حيث لم تحقق الإيرادات المتعلقة بالعملات المشفرة التوقعات.
- قائمة المراقبة: يتحول التركيز إلى شركتي أبلايد ماتيريالز وأريستا نتوركس، اللتين ستعلنان عن نتائجهما بعد إغلاق السوق اليوم.
العملات المشفرة والسياسات
- استقرار البيتكوين: بعد الانخفاض الحاد الذي شهده أمس، استقر سعر البيتكوين فوق 67,000 دولار. ويشهد الإيثيريوم (ETH) انتعاشًا بعد انخفاضه الأخير إلى ما دون مستوى 2,000 دولار النفسي.
- نزاع باول: أشار سكوت بيسنت إلى أنه بعد المشاورات القانونية، من المرجح أن تتولى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ التحقيق في وضع جيروم باول، بدلًا من وزارة العدل.
ملخص اليوم: السوق يتعافى من الخسائر وينتظر تخفيضات أسعار الفائدة
