ملخص اليوم: هل هذه بداية نهاية انخفاض التضخم؟

يختتم السوق الأمريكي الأسبوع بانخفاض طفيف في المؤشرات الرئيسية. ورغم سلسلة من الأخبار الإيجابية المتعلقة بشركات محددة، لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن قطاع التكنولوجيا قائمة. كما تتعرض التقييمات لضغوط نتيجة قراءة التضخم "الساخن" للثاني على التوالي.

وسجل مؤشر راسل 2000 أكبر الخسائر، حيث انخفض بأكثر من 1.5%. وهذا يعزز مخاوف السوق بشأن وتيرة المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز سهم شركة بلوك، الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بأكثر من 15% بعد إعلان نتائجها وإعلانها عن خفض عدد موظفيها بنسبة 40%.

وارتفاع سهم نتفليكس بأكثر من 10% بعد إعلان الشركة عن تراجعها عن خطط الاستحواذ على وارنر بروس.

وأعلنت شركة ديل، المصنعة لأجهزة الكمبيوتر، عن نتائج تُظهر طلبًا قويًا على الخوادم ونجاحات مبكرة في مبادراتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع سهمها بأكثر من 20%.

وفي الولايات المتحدة، صدرت بيانات تضخم أسعار المنتجين. وارتفع تضخم أسعار المنتجين بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وتسارعت القراءة الشهرية إلى 0.8%. هذه هي القراءة الثانية، بعد قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع الماضي، التي أظهرت أيضاً ارتفاع التضخم فوق التوقعات.

كانت معنويات الأسواق الأوروبية متباينة. فعلى الرغم من أن مؤشر ستوكس 600، المؤشر الرئيسي في أوروبا، أغلق على ارتفاع طفيف، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2012، إلا أن الانخفاضات هيمنت على المؤشرات الأخرى.

في قطاعي التأمين والمصارف، تتزايد المخاوف بشأن السيولة والخسائر المحتملة المرتبطة، من بين أمور أخرى، بانهيار شركة ماركت فاينانشال سوليوشنز البريطانية.

جاء معدل التضخم الاستهلاكي في إسبانيا أعلى من التوقعات بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

في أسواق الصرف الأجنبي، كان أبرز التحرك هو الضعف الواضح للفرنك السويسري، في أعقاب البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال.

في السلع الزراعية، برز القمح والكاكاو. ارتفع سعر القمح بأكثر من 4% نتيجة لتغطية المراكز المدينة ومخاوف الطقس. بينما يواصل الكاكاو انخفاضه بسبب فائض العرض المستمر.

ارتفع سعر النفط بأكثر من 2%، مما يعكس تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

من بين المعادن النفيسة، تصدّرت الفضة قائمة العملات الأكثر ربحية اليوم، إذ ارتفعت بأكثر من 5% لتعود إلى مستوى 92-93 دولارًا. كما شهدت البلاتين والذهب مكاسب طفيفة.