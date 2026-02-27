القمح يصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 أشهر 📈

ارتفعت عقود الحبوب بأكثر من 3%، مواصلةً ومُسرّعةً الاتجاه الصعودي الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة.

تُعزى مكاسب الحبوب اليوم إلى عوامل فنية في الغالب، وليست مدفوعةً بأي أخبار محددة. عادةً ما يُشجع نهاية الشهر على إغلاق المراكز، وفي القمح، يبدو هذا كعملية تغطية مراكز بيع تقليدية (أي إعادة شراء الأصل الأساسي عند إغلاق مركز بيع، مما يدعم الأسعار).

تجدر الإشارة أيضًا إلى ظهور مخاوف بشأن الأحوال الجوية في مناطق الزراعة، وخاصةً في السهول الجنوبية للولايات المتحدة. كما تبدو المؤشرات المتعلقة بالصادرات متباينة.

القمح (D1)

المصدر: xStation5

يقترب المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 (EMA100) من عبور المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 (EMA200) صعوداً من الأسفل، وهو ما يُمكن تفسيره كإشارة صعودية فنية قوية.