جين: صانعة سوق أسطورية في المحاكم

تُعدّ شركة جين ستريت واحدة من أكبر شركات التداول الخاص وصناعة السوق في العالم، وهي متخصصة في التحليل الكمي وتنشط بشكل كبير في أسواق المشتقات. وقد جعلها تعقيد استراتيجياتها، وحجم عملياتها، وثقافتها التنظيمية المتميزة، علامةً بارزةً في الأسواق المالية. وفي الآونة الأخيرة، لفتت الشركة الأنظار مجدداً بسبب اتهامات تنظيمية خطيرة ودعاوى قضائية.

في صيف عام 2025، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) أمراً مؤقتاً ضد كيانات تابعة لشركة جين ستريت، ما أدى عملياً إلى فرض قيود على الوصول إلى السوق المحلية. وزعمت الهيئة وجود مخطط ينطوي على استغلال بنية السوق الدقيقة في أيام انتهاء صلاحية الأدوات المالية، وذلك من خلال تدفق أوامر مكثف في مكونات مؤشر بنك نيفتي و/أو عقود المشتقات الآجلة، يليه جني الأرباح في سوق الخيارات. وقدّرت الهيئة قيمة "المكاسب غير المشروعة" المزعومة بنحو 567 مليون دولار أمريكي. ومن المهم التأكيد على أن هذه مرحلة من الإجراءات القانونية تتضمن مزاعم، وليست قراراً نهائياً ملزماً.

ازداد الاهتمام بشكل ملحوظ بعد رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة بتاريخ 23 فبراير 2026 من قبل مدير عملية تصفية شركة Terraform Labs. تتضمن الدعوى اتهامات باستخدام معلومات جوهرية غير متاحة للعامة، والتداول بناءً على معلومات داخلية تتعلق بالسيولة ضمن منظومة TerraUSD/LUNA في مايو 2022. وتزعم الدعوى أن هذه التصرفات ساهمت في تسريع وتفاقم الأزمة التي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار المشروع. وقد رفضت شركة Jane Street هذه الادعاءات علنًا، واصفةً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وانتهازية، مؤكدةً أن خسائر المستثمرين نتجت في المقام الأول عن سوء سلوك وتجاوزات من جانب إدارة Terraform.

يُعدّ انهيار Terraform قضية معقدة بحد ذاتها، وهو جزء من السياق الأوسع لأزمة السيولة وتخفيض المديونية في سوق العملات الرقمية عام 2022، والتي كان انهيار منصة FTX أحد فصولها اللاحقة. أثار ظهور جانب من قضية "جين ستريت"، إلى جانب حجب أجزاء من الدعوى القضائية، تكهنات واسعة في أوساط مجتمع العملات الرقمية، وأدى إلى انتشار نظريات المؤامرة. مع ذلك، لا يُعدّ هذا "الضجيج" دليلاً، ويجب التعامل معه بمعزل عن الوقائع الإجرائية.

في الوقت الراهن، يكمن جوهر الأمر في التمييز بين المسألتين: ففي الهند، هناك إجراءات تنظيمية جارية في المرحلة المؤقتة لتأمين الأصول، تتعلق بسلوك مزعوم خلال أيام انتهاء الصلاحية؛ أما في الولايات المتحدة، فهناك نزاع مدني حول استخدام مزعوم لمعلومات غير متاحة للعامة في لحظة حاسمة بالنسبة لمنصة Terra/LUNA.

ستتضح الصورة النهائية بناءً على الأدلة المقدمة وقرارات الجهات التنظيمية والمحاكم، لذا ينبغي تجنب إصدار أحكام قاطعة إلى حين استكمال الإجراءات.