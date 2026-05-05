عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي تمنح الفيدرالي مساحة أكبر لموقفه التيسيري 💡

مؤشر مديري المشتريات الفعلي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة (ISM): 53.6 (المتوقع: 53.7، السابق: 54.0)
- أسعار الخدمات المدفوعة الفعلية (ISM): 70.7 (المتوقع: 73.5، السابق: 70.7)
- العمالة الفعلية في قطاع الخدمات (ISM): 48 (المتوقع: 48.3، السابق: 45.2)
- الطلبات الجديدة الفعلية في قطاع الخدمات (ISM): 53.5 (المتوقع: 57.3، السابق: 60.6)
أظهرت البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة اليوم من الولايات المتحدة صورةً متباينة، وإن كانت إيجابية بشكل عام، لحالة الاقتصاد الأمريكي. فقد فاجأت مبيعات المنازل الجديدة في مارس/آذار الجميع بارتفاعها الملحوظ، حيث بلغت 682 ألف وحدة مقابل 652 ألف وحدة متوقعة، مسجلةً بذلك زيادة شهرية بنسبة 7.4% بعد انخفاض حاد بنسبة 17.6% في فبراير/شباط. ويشير هذا الانتعاش القوي إلى أن سوق الإسكان يُظهر بعض المرونة على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. في غضون ذلك، بلغ مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع الخدمات في أبريل 53.6 نقطة، وهو أقل بقليل من 54.0 نقطة في مارس، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 53.7 نقطة، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش. وقد يكون مؤشر الطلبات الجديدة مثيرًا للقلق، إذ انخفض إلى 53.5 نقطة مقابل توقعات بلغت 57.3 نقطة، مما قد يشير إلى تباطؤ في الطلب خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت بيانات سوق العمل لشهر مارس 6.866 مليون فرصة عمل، وهو أعلى بقليل من التقديرات (6.835 مليون)، مما يدل على سوق عمل لا يزال قويًا، وإن كان يشهد تباطؤًا تدريجيًا.
