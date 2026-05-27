التقويم الاقتصادي: مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ونتائج الشركات المهمة القادمة 🔎

لا تزال الأسواق العالمية تتأثر بقوتين متعارضتين: إشارات متشددة من البنوك المركزية وتفاؤل يحيط بقطاع التكنولوجيا. أغلق مؤشرا US500 وUS100 الجلسة عند مستويات قياسية، مدعومين بمكاسب قوية في شركات أشباه الموصلات، بما في ذلك شركة مايكرون تكنولوجي. في الوقت نفسه، تواصل البنوك المركزية التحذير من أن مكافحة التضخم لم تنتهِ بعد.

في سوق السلع، تبقى التطورات في الشرق الأوسط ذات أهمية بالغة. وقد أدى احتمال تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز إلى انخفاض العلاوة الجيوسياسية في سوق النفط. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 91-92 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

ماذا حدث بالفعل؟

بيانات الاقتصاد الكلي

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%، لكن القرار كان متشددًا للغاية. وانتهى تصويت اللجنة بالتعادل 3-3، حيث حسم صوت المحافظ آنا بريمان الوضع لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ بعد القرار.

تباطأ معدل التضخم في أستراليا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 4.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 4.6% سابقًا، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 4.4%. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار.

أبقى بنك اليابان على استعداده لمزيد من تشديد السياسة النقدية، مع استمراره في مراقبة تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد.

ما هي البيانات الاقتصادية الرئيسية المتوقعة اليوم؟

08:45، فرنسا - مؤشر ثقة المستهلك؛ التوقعات: 85، السابق: 84.

13:00، الولايات المتحدة - بيانات سوق الرهن العقاري الصادرة عن جمعية المصرفيين العقاريين. سيركز السوق على معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا والتغير الأسبوعي في طلبات الرهن العقاري.

16:00، الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع؛ التوقعات: 4، السابق: 3.

22:30، الولايات المتحدة - تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن معهد البترول الأمريكي. أظهرت القراءة السابقة انخفاضًا في المخزونات بمقدار 9.1 مليون برميل.

أهم الأحداث المؤسسية