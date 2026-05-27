الولايات المتحدة: المزيد من الأرقام القياسية في وول ستريت في خطر

بدأت جلسة وول ستريت بدايةً إيجابية، على الرغم من أن العقود الآجلة تتراجع عن معظم مكاسبها السابقة. وشهدنا اليوم مستوى قياسياً جديداً لمؤشر US500 عند 7570 نقطة، بينما وصل مؤشر US100 إلى ما يقارب 30400 نقطة. وتحافظ العقود الآجلة حالياً على مكاسب طفيفة بعد مرور نحو اثنتي عشرة دقيقة على افتتاح الجلسة، على الرغم من أن المكاسب السابقة تراوحت بين 0.3% و0.6%.

ولا يزال المستثمرون مدفوعين ليس فقط بالحماس المتزايد للذكاء الاصطناعي، بل أيضاً بالانخفاض الحاد في سوق سلع الطاقة. إلا أن العامل الأخير هو المؤثر الرئيسي اليوم، حيث نشهد تصحيحاً طفيفاً في قطاع التكنولوجيا.

تشهد أسعار النفط الخام انخفاضاً حاداً وسط آمال متواصلة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وانخفض سعر برميل خام برنت بنسبة 3.4% إلى حوالي 93 دولاراً، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة أكبر قليلاً، تتجاوز 4%، ليصل إلى ما دون 90 دولاراً. هذا رد فعل مباشر على التقارير التي تفيد بتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق عمل لإعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ووفقًا للتلفزيون الإيراني الرسمي، ستعود حركة السفن عبر المضيق إلى طبيعتها في غضون شهر من إعادة فتحه. حاليًا، لا تعبر المضيق سوى بضع سفن يوميًا، على الرغم من تزايد عدد ناقلات النفط العملاقة التي تعبره منذ منتصف مايو/أيار.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع المخاوف من ارتفاع حاد آخر في التضخم قد أدى إلى انخفاض عوائد السندات. فقد انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى يزيد قليلًا عن 4.47%.

نظرة فنية على مؤشر ناسداك (US100)

منذ الدقائق الأولى للتداول، تحسن مؤشر ناسداك 100 متجاوزًا أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه شهد تراجعًا طفيفًا لاحقًا. في وقت سابق، وصل عقد مؤشر ناسداك 100 إلى مستوى 30,377 نقطة، وهو يستقر حاليًا فوق 30,000 نقطة بقليل. من الناحية الفنية، يشهد السوق اتجاهاً صعودياً قوياً، متجاهلاً تماماً مؤشرات احتمالية وصوله إلى منطقة ذروة الشراء. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المستويات الاسمية المرتفعة للغاية أو نسبة السعر إلى الأرباح الحالية التي تقارب 40، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية تتراوح بين 26 و27، وهي أقل بكثير مما كانت عليه في مطلع عامي 2025 و2026.

وقد تجاوز مؤشر ناسداك 100 مستوى تصحيح فيبوناتشي 200% للموجة الهبوطية الأخيرة قبل أيام، وهو يحقق بالفعل مكاسب تتجاوز 30% من أدنى مستوى له في نهاية مارس. ويمثل اليوم على الأرجح الجلسة السادسة على التوالي التي يشهد فيها مؤشر ناسداك مكاسب.

يُقلّص مؤشر US100 مكاسبه بعد بداية الجلسة. إذا انتهى اليوم بانخفاض حاد كهذا، فقد يُشير ذلك إلى مؤشر سلبي لبقية الأسبوع. المصدر: xStation5

نظرة على القطاعات

على صعيد القطاعات، لا تزال شركات تصنيع أشباه الموصلات هي المحرك الرئيسي. وقد استقرت القيمة السوقية لشركة Nvidia، الرائدة في هذا المجال، عند مستوى فلكي بلغ 5.20 تريليون دولار، بينما تُسيطر شركتا Alphabet وApple على قيمة سوقية تبلغ 4.69 تريليون دولار و4.53 تريليون دولار على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن اليوم سيُسجّل في التاريخ بدخول عملاقي صناعة الذاكرة، وهما شركة SK Hynix الكورية الجنوبية (1.06-1.08 تريليون دولار) وشركة Micron Technology الأمريكية (1.01 تريليون دولار)، إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. أما ثاني أكثر القطاعات نشاطًا في التداول اليوم فهو قطاع الفضاء والأقمار الصناعية. يقوم المستثمرون بشراء أسهم الشركات المرتبطة بهذه التكنولوجيا بكميات كبيرة، استجابةً للتقارير الواردة حول خطط شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك لطرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يعد بأن يكون أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق رأس المال.

شركات أشباه الموصلات تتخلى عن بعض مكاسبها السابقة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

من بين الشركات الأفضل أداءً، لا نرى أسماءً كبيرةً اليوم باستثناء شركتي مايكرون وتسلا، اللتين قلصتا مكاسبهما بعد الدقائق الأولى من التداول. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

أخبار الشركات

مايكرون تكنولوجي ( MU ): ارتفعت أسهم الشركة المصنعة للذاكرة بنحو 5-6% بعد الافتتاح. ويُعدّ هذا الارتفاع امتدادًا قويًا للقفزة المذهلة التي حققتها أمس بنسبة 19%، والتي سمحت للشركة بتجاوز حاجز تريليون دولار من القيمة السوقية لأول مرة.

بايت دانس: تعتزم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، المالكة لمنصة تيك توك، إنفاق مبلغ ضخم قدره 70 مليار دولار هذا العام على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (مقارنةً بـ 25 مليار دولار العام الماضي). وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي المحلي ومنافسة الشركات الأمريكية في الخارج بشكل مباشر.

زسكيلر ( ZS ): تشهد أسهم شركة الأمن السيبراني اليوم تراجعًا حادًا، حيث خسرت 25% من قيمتها. يُعدّ هذا الانخفاض الحاد في الأسعار نتيجة مباشرة لتوقعات الإيرادات المتحفظة للفترة المقبلة، والتي سرعان ما انعكست على موجة من تخفيضات التصنيف الائتماني.

تسلا ( TSLA ): ارتفع سعر سهمها بنسبة 2%، متفوقًا بشكل واضح على باقي شركات مجموعة "السبع الرائعة". ويستند هذا التفاؤل إلى بيانات ممتازة لشهر أبريل/نيسان حول تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا، بالإضافة إلى التكهنات بشأن اندماج محتمل مع شركة سبيس إكس.

باث آند بودي ووركس ( BBWI ): ارتفعت أسهم سلسلة متاجر التجزئة بنسبة تقارب 10%. وجاءت النتائج المالية الفصلية للشركة أعلى بكثير من توقعات المحللين، وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على توقعاته الحالية للسنة المالية كاملة.

فيرا موبيليتي ( VRRM ): تشهد انهيارًا حادًا، حيث خسرت ما يصل إلى 68% من قيمتها السوقية. وقد نجم هذا الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم عن خسارة عقد مع شريك رئيسي، وهو شركة تأجير السيارات "أفيس"، مما دفع البنوك الاستثمارية الكبرى إلى خفض تصنيفاتها الائتمانية على الفور.