عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

١١:٣٠ ص ٢١ أغسطس ٢٠٢٥

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

 

  • مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.6, المتوقع: 50.2, الفعلي: 50.9
  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.1, المتوقع: 48.8, الفعلي: 49.9
  • مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.6, المتوقع: 50.4, الفعلي: 50.1

 

فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: الفعلي 49.9؛ المتوقع 48.2؛ السابق 48.2؛
  • مؤشر مديري المشتريات الخدمي: الفعلي 49.7؛ المتوقع 48.5؛ السابق 48.5؛
  • مؤشر مديري المشتريات المركب: الفعلي 49.8؛ المتوقع 48.5؛ السابق 48.6؛
 

جاء تقرير مؤشر مديري المشتريات لأكبر اقتصادين أوروبيين أعلى بكثير من المتوقع، مع ارتفاع المؤشر المركب الألماني رغم الانخفاض المتوقع، وتجاوزت القراءات الفرنسية التوقعات بشكل عام. أما العيب الوحيد فكان ضعف أداء قطاع الخدمات الألماني، الذي انخفض بأكثر من المتوقع.

كتبها

Milad Azar

