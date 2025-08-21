عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.6, المتوقع: 50.2, الفعلي: 50.9
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.1, المتوقع: 48.8, الفعلي: 49.9
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.6, المتوقع: 50.4, الفعلي: 50.1
فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: الفعلي 49.9؛ المتوقع 48.2؛ السابق 48.2؛
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي: الفعلي 49.7؛ المتوقع 48.5؛ السابق 48.5؛
- مؤشر مديري المشتريات المركب: الفعلي 49.8؛ المتوقع 48.5؛ السابق 48.6؛
جاء تقرير مؤشر مديري المشتريات لأكبر اقتصادين أوروبيين أعلى بكثير من المتوقع، مع ارتفاع المؤشر المركب الألماني رغم الانخفاض المتوقع، وتجاوزت القراءات الفرنسية التوقعات بشكل عام. أما العيب الوحيد فكان ضعف أداء قطاع الخدمات الألماني، الذي انخفض بأكثر من المتوقع.