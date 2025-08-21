عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا:
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.5, المتوقع: 51.6, الفعلي: 53.0
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 48.0, المتوقع: 48.2, الفعلي: 47.3
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 51.8, المتوقع: 51.8, الفعلي: 53.6
سجل القطاع الخاص البريطاني أسرع معدل نمو في 12 شهرًا، حيث قاد قطاع الخدمات انتعاش الاقتصاد البريطاني بعد ركود الربيع. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التصنيع إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى انكماش أسرع للقطاع. تجاوز زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي المتوسط المتحرك الأساسي 30 على الفاصل الزمني M30 عند نشر البيانات.