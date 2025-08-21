التقويم الاقتصادي: مؤشرات مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في دائرة الضوء (21.08.2025)

سيهيمن على يوم الخميس تقارير مؤشر مديري المشتريات، والتي ستقدم رؤىً حول نشاط التصنيع والخدمات في الاقتصادات الرئيسية. من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر منطقة اليورو، الذي ظل أعلى بقليل من 50 لعدة أشهر، بمقدار 0.2 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص بعد دخول رسوم دونالد ترامب الجمركية حيز التنفيذ.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات، ستصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وهي مهمة بشكل خاص بعد أن أبرز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس الثقة في التوظيف وتزايد القلق بشأن التضخم. كما ينتظر صدور التقرير الإقليمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا والمؤشر الرئيسي الأمريكي.

التقويم الاقتصادي لليوم:

08:15 بتوقيت جرينتش - فرنسا، تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات المركب: التوقعات 48.5؛ السابق 48.6

مؤشر مديري المشتريات الصناعي: التوقعات 48.2؛ السابق 48.2

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: التوقعات 48.5؛ السابق 48.5

08:30 بتوقيت جرينتش - ألمانيا، تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات المركب: التوقعات 50.2؛ السابق 50.6

مؤشر مديري المشتريات الصناعي: التوقعات 48.8؛ السابق 49.1

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: التوقعات 50.4؛ السابق 50.6

09:00 بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو، تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات المركب: التوقعات 50.7؛ السابق 50.9

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: التوقعات 50.8؛ السابق 51.0

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: التوقعات 49.5؛ السابق السابق ٤٩.٨

٠٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا، الإنتاج الصناعي لشهر يوليو:

الإنتاج الصناعي: توقعات ١.٦٪ على أساس سنوي؛ السابق -٠.١٪ على أساس سنوي

٠٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا، بيانات سوق العمل لشهر يوليو:

نمو التوظيف: توقعات -٠.٨٪ على أساس سنوي؛ السابق -٠.٨٪ على أساس سنوي

أجور قطاع الشركات: توقعات ٨.٦٪ على أساس سنوي؛ السابق ٩.٠٪ على أساس سنوي

٠٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا، بيانات التضخم لشهر يوليو:

مؤشر أسعار المنتجين: توقعات -١.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق -١.٨٪ على أساس سنوي

٠٩:٣٠ بتوقيت جرينتش - المملكة المتحدة، تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات: توقعات ٥١.٨؛ السابق ٥١.٨

مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية: توقعات ٤٨.٢؛ السابق ٤٨.٠

مؤشر مديري المشتريات المركب: توقعات ٥١.٦؛ السابق ٥١.٥

١٢:٣٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، رافائيل بوستيك

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش - كندا، مؤشر أسعار المواد الخام لشهر يوليو (RMPI):

شهريًا: توقعات -٠.٥٪ على أساس شهري؛ السابق ٢.٧٪ على أساس شهري

سنويًا: السابق ١.١٪ على أساس سنوي

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش - كندا، بيانات التضخم لشهر يوليو:

مؤشر أسعار المنتجات الصناعية ( IPPI ): توقعات ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٤٪ على أساس شهري

مؤشر أسعار المنتجات الصناعية ( IPPI ) على أساس سنوي: السابق ١.٧٪ على أساس سنوي

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية:

المطالبات الأولية: توقعات ٢٢٦ ألفًا؛ السابق ٢٢٤ ألفًا

متوسط ​​٤ أسابيع: السابق ٢٢١.٧٥ ألفًا

المطالبات المستمرة: توقعات ١.٩٦٠ مليون؛ السابق ١٫٩٥٣ مليون

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر أغسطس:

مؤشر التصنيع: المتوقع ٦٫٨؛ السابق ١٥٫٩

أوضاع العمل: السابق ٢١٫٥

الأسعار: السابق ٥٨٫٨

الطلبات الجديدة: السابق ١٨٫٤

التوظيف: السابق ١٠٫٣

١٤:٤٥ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: المتوقع ٤٩٫٧؛ السابق ٤٩٫٨

مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: السابق ٥٥٫١

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: المتوقع ٥٤٫٢؛ السابق ٥٥٫٧

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، المؤشر الرئيسي لشهر يوليو:

التوقعات -٠٫١٪ على أساس شهري؛ السابق -٠٫٣٪ على أساس شهري

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو:

التوقعات ٣٫٩٢ مليون؛ السابق ٣٫٩٣ مليون

١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مزاد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل ٣٠ عامًا: